Thượng tá Vũ Dương Tường giữ chức Trưởng Công an TX Kinh Môn

Ngày 10/12, Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hải Dương được điều động giữ chức Trưởng Công an thị xã Kinh Môn kể từ ngày 10/12/2024.

Thượng tá Vũ Dương Tường giữ chức Trưởng Công an thị xã Kinh Môn.

Thượng tá Vũ Dương Tường, sinh năm 1975, quê quán xã Tân Hồng (huyện Bình Giang, Hải Dương). Trước khi giữ chức Trưởng Công an thị xã Kinh Môn, thượng tá Vũ Dương Tường có nhiều năm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, Trưởng Công an huyện Gia Lộc và Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hải Dương.

Trước đó, ngày 6/12, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã có quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng Công an thị xã Kinh Môn giữ chức Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ.