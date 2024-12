City Auto muốn thâu tóm đại lý chính thức của Volkswagen Việt Nam

Công ty cổ phần City Auto (HoSE: CTF) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần VW Tân Thuận - trụ sở tại Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP HCM.

Theo đó, City Auto dự kiến nhận chuyển nhượng 11,88 triệu cổ phiếu VW Tân Thuận, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ lên 99% vốn và trở thành công ty mẹ của đơn vị này.

Công ty cổ phần VW Tân Thuận được thành lập ngày 28/6/2023 hoạt động trong lĩnh vực bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

VW Tân Thuận là một trong những đại lý lớn nhất của thương hiệu Volkswagen tại Việt Nam, hiện chiếm khoảng 20% thị phần kinh doanh của Volkswagen trên thị trường nội địa. Thương hiệu này thông tin đã bán được hơn 400 xe các loại trong 10 tháng đầu năm 2024.

City Auto đánh giá việc hợp nhất VW Tân Thuận sẽ cải thiện đáng kể về bức tranh tài chính. Động thái mở rộng sang phân phối Volkswagen sẽ đẩy mạnh nguồn thu trong các năm tiếp theo, với mức tăng trưởng doanh thu dự kiến 10-15% sau sáp nhập.

City Auto trước đó chủ yếu phân phối các dòng xe phổ thông như Ford và Hyundai. Sự bổ sung thêm thương hiệu xe cao cấp Volkswagen từ VW Tân Thuận được xem là đòn bẩy để City Auto mở rộng sang phân khúc cận cao cấp.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2024, City Auto ghi nhận doanh thu thuần 5.400 tỷ đồng. Công ty báo ròng lãi sau thuế 13 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ.

Năm 2024, City Auto đặt kế hoạch bán ra 8.100 xe, tăng 3,7% so với cùng kỳ; doanh thu 8.100 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 80 tỷ đồng, tăng 81,6% so với thực hiện trong năm 2023.

Với kết quả đạt được của 9 tháng đầu năm 2024, City Auto mới hoàn thành được 67% kế hoạch về doanh thu và ở rất xa mục tiêu lợi nhuận năm khi chỉ đạt 14,7% kế hoạch về lợi nhuận.

Lý giải lợi nhuận sụt giảm mạnh, City Auto cho biết, ảnh hưởng suy thoái chung toàn cầu, chính sách hỗ trợ Chính phủ về việc giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước áp dụng kể từ ngày 1/9/2024 đến ngày 30/11/2024 theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP chưa tác động lớn đến kết quả kinh doanh quý 3/2024 của Công ty.