City Auto - đại lý uỷ quyền Ford Việt Nam bị cưỡng chế thuế 4,4 tỷ

Theo đó, CTF đã nợ tiền thuế, tiền chập nộp thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp và gia hạn theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 4,46 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2020, City Auto ghi nhận doanh thu thuần hơn 1,100 tỷ đồng và lãi ròng gần 500 triệu đồng, lần lượt giảm 24% và 98% so cùng kỳ.

Theo lý giải của City Auto, do tình hình dịch bệnh Covid-19 chung toàn cầu ảnh hưởng doanh số bán hàng hàng và dịch vụ. Trong khi đó, thị trường ô tô trong năm 2020 vẫn đang ở trạng thái cung nhiều hơn cầu.

Còn năm 2019, City Auto ghi nhận lợi nhuận sau thuế 38,5 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2018 do thị trường ô tô biến động lớn, cung nhiều hơn cầu. Trong khi đó sức mua giảm, các thương hiệu ô tô tranh nhau bán ra nhằm mục đích giảm tồn kho. Ngoài ra, chi phí lãi vay của City Auto cũng tăng tới 115% với gần 26 tỷ đồng do lãi suất tại các ngân hàng tăng từ 6% lên 8,5%/năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTF đang giao dịch quanh mức 21.000 đồng/cổ phiếu, ghi nhận giảm gần 8% trong vòng 1 quý vừa qua.

Trong khi đó, từ ngày 27/4 - 15/5, cổ đông lớn Ngô Văn Cường đã "tháo chạy" khi bán ra 970.000 cổ phiếu CTF, giảm sở hữu từ 1,82 triệu cổ phiếu xuống 851.353 cổ phiếu, chiếm 1,86%. Tương ứng với tổng sở hữu của người có liên quan cũng giảm xuống 4,76%.

Tại thời điểm tháng 11/2019, CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô là cổ đông lớn nhất của City Auto khi chiếm 13,26% vốn.