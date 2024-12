Chân dung Tân Tổng Giám đốc City Auto con trai ông “trùm” phân phối xe Ford

Ngày 03/12/2024, CTCP City Auto (HoSE: CTF) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Đăng Hoàng và bổ nhiệm ông Trần Lâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Hoàng xin từ nhiệm từ ngày 3/12/2024 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng sinh năm 1974, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Từ năm 2014 - 2017, ông là Phó Tổng Giám đốc City Auto. Từ năm 2017, ông là Tổng Giám đốc City Auto Trường Chinh. Tháng 6/2023, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc City Auto thay ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến. Sau khi rời ghế Tổng Giám đốc, ông Hoàng vẫn giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại doanh nghiệp này.

Thay thế cho ông Hoàng, ông Trần Lâm sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ thời điểm trên. Ông Lâm có đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được phân công theo quy định, chịu trách nhiệm các hoạt động tổ chức điều hành, kinh doanh trước sự phân công của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Trần Lâm (bên phải) sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Đăng Hoàng.



Ông Trần Lâm là con trai của ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch HĐQT City Auto. Ông Lâm sinh năm 1983, trình độ chuyên môn cử nhân Đại học Carelton Canada.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô, Tổng Giám đốc CTCP UK, Chủ tịch HĐQT CTCP Ô tô Phú Mỹ…

Hiện, ông Lâm đang là Thành viên HĐQT City Auto từ năm 2017 và CTCP Xe khách Sài Gòn, đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thành Đô.

Cá nhân ông Lâm đang sở hữu hơn 7,5 triệu cp CTF, chiếm 8,4% vốn. Với tỷ lệ sở hữu này, tân Tổng Giám đốc là cổ đông lớn thứ 3 tại City Auto, chỉ đứng sau cha ruột là Chủ tịch Trần Ngọc Dân (nắm 9,23% vốn) và tổ chức có liên quan là Tập đoàn Tân Thành Đô (nắm 8,42% vốn).

Công ty cổ phần City Auto là nhà phân phối xe Ford và Hyundai do ông Trần Ngọc Dân làm Chủ tịch HĐQT. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng khi sức mua xe giảm sút, các hãng thi nhau giảm giá bán làm lợi nhuận co hẹp.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2024, City Auto ghi nhận doanh thu thuần 5.400 tỷ đồng. Công ty báo ròng lãi sau thuế 13 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ.

Năm 2024, City Auto đặt kế hoạch bán ra 8.100 xe, tăng 3,7% so với cùng kỳ; doanh thu 8.100 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 80 tỷ đồng, tăng 81,6% so với thực hiện trong năm 2023.

Với kết quả đạt được của 9 tháng đầu năm 2024, City Auto mới hoàn thành được 67% kế hoạch về doanh thu và ở rất xa mục tiêu lợi nhuận năm khi chỉ đạt 14,7% kế hoạch về lợi nhuận.

Lý giải lợi nhuận sụt giảm mạnh, City Auto cho biết, ảnh hưởng suy thoái chung toàn cầu, chính sách hỗ trợ Chính phủ về việc giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước áp dụng kể từ ngày 1/9/2024 đến ngày 30/11/2024 theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP chưa tác động lớn đến kết quả kinh doanh quý 3/2024 của Công ty.

Trong diễn biến mới nhất, gần đây City Auto đã ký thỏa thuận về việc sáp nhập Công ty cổ phần VW Tân Thuận, đại lý của Volkswagen Việt Nam, chuyên phân phối các dòng xe Volkswagen chính hãng. Việc sáp nhập này được dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 1/2025.

Việc sáp nhập VW Tân Thuận đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến lược phát triển của City Auto. Không chỉ gia tăng doanh thu và lợi nhuận, sự sáp nhập này còn là cơ hội để City Auto mở rộng thị phần và nâng cao khả năng cạnh tranh trong ngành ô tô, từng bước khẳng định vị thế của mình là một trong những công ty phân phối ô tô hàng đầu tại Việt Nam.