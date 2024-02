"Sức khỏe" tài chính City Auto trước khi bị truy thu thuế

Mới đây, Cục Thuế TPHCM đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP City Auto (mã: CTF), có địa chỉ trụ sở chính tại số 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch công ty.



Theo cơ quan thuế, City Auto đã có hành vi kê khai sai không dẫn đến thiếu tiền thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); kê khai sai dẫn đến thiếu thuế VAT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Cụ thể, công ty đã kê khai xác định số thuế VAT đầu vào được khấu trừ và số thuế VAT đầu ra chưa đúng, vi phạm quy định Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019.

Đối với thuế TNDN, City Auto đã khai sai hạch toán vào chi phí các khoản chi phát sinh không được khấu trừ và xác định doanh thu chịu thuế chưa đúng, dẫn tới giảm thu nhập chịu thuế, tăng số lỗ và giảm số thuế phải nộp. Ngoài ra, City Auto còn có lỗi sử dụng hóa đơn kinh doanh bất hợp pháp.

Với các vi phạm trên, City Auto bị phạt hơn 843 triệu đồng. Trong đó, hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế TNDN bị phạt hơn 504 triệu đồng, thiếu thuế VAT bị phạt gần 259 triệu đồng, thiếu thuế TNCN phải nộp bị phạt hơn 67 triệu đồng, và vi phạm thủ tục về thuế bị phạt 13 triệu đồng.

City Auto giảm 85% lợi nhuận, bị phạt thuế 5,7 tỷ đồng (ảnh minh họa: Internet).

Ngoài phạt tiền, City Auto còn bị truy thu hơn 4,15 tỷ đồng tiền thuế nộp thiếu vào ngân sách Nhà nước. Trong đó, thuế VAT gần 1,3 tỷ đồng, thuế TNDN hơn 2,5 tỷ đồng và thuế TNCN gần 337 triệu đồng. Công ty cũng phải nộp thêm số tiền phạt chậm nộp thuế 745 triệu đồng. Tổng cộng, City Auto bị xử phạt và truy thu thuế hơn 5,7 tỷ đồng.

Đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, ngày 5/2, City Auto đã có văn bản giải trình. Theo đó, doanh nghiệp cam kết việc mua bán hàng hóa, dịch vụ là có thật, còn lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng. Công ty cũng đã hạch toán trong sổ kế toán đầy đủ theo quy định.

Cục Thuế TPHCM cho biết, đơn vị đã có văn bản xin ý kiến hướng dẫn xử lý tới Tổng Cục Thuế về hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp của City Auto, nhưng hiện chưa được trả lời. Trường hợp Tổng Cục Thuế có hướng dẫn khác, Cục Thuế TPHCM sẽ điều chỉnh tương ứng.

Lợi nhuận kinh doanh lao dốc 85%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 được công bố cho thấy, doanh thu thuần của City Auto trong quý đạt 2.194 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ 2022. Xét về nguồn thu, doanh thu bán xe quý 4 tiếp tục đóng vai trò chủ lực, mang về cho City Auto hơn 2.033 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng thời điểm năm 2022; doanh thu bán phụ tùng đạt 87,8 tỷ đồng, tăng hơn 77 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của City Auto đạt hơn 50 tỷ đồng, gấp 3,2 lần quý IV/2022. Trong khi đó, chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay cũng gia tăng gấp đôi, ở mức gần 47 tỷ đồng; chi phí bán hàng đạt 112 tỷ đồng, tăng 17%. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 29% so với cùng kỳ, xuống còn gần 33 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của City Auto đạt gần 7 tỷ đồng, giảm mạnh 82% so với con số hơn 39 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía City Auto, năm 2023, thị trường kinh doanh ô tô sụt giảm do suy thoái toàn cầu, qua đó ảnh hưởng mạnh đến sức mua, sức tiêu dùng đối với mặt hàng ô tô giảm mạnh, tác động đến các doanh nghiệp trong ngành đều bị ảnh hưởng chung dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm.

Tính chung năm 2023, doanh thu thuần của City Auto đạt 7.100 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm trước. Giá vốn hàng bán gia tăng tới 16% so với năm trước, chiếm 6.688 tỷ đồng, qua đó gây nên sụt giảm lợi nhuận gộp 25% về mức hơn 411 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty đã tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp xuống chỉ còn 113 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng lại gia tăng tương ứng lên gần 305 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của City Auto chỉ đạt 20 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt hơn 46 tỷ đồng, giảm mạnh gần 61% so với cùng kỳ.

Vay nợ "phình" to

Bên kia bảng cân đối kế toán, tại cuối năm 2023, tổng tài sản của City Auto tăng thêm 48% so với hồi đầu năm, đạt mức 3.741 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gần gấp đôi so với đầu năm, lên hơn 1.080 tỷ đồng; khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 67%, lên 224 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn khác cũng tăng 51%, lên hơn 679 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, hàng tồn kho của City Auto tăng 28%, đạt 618 tỷ đồng, chủ yếu là hàng hóa tồn kho gồm xe các loại và phụ tùng, phụ kiện trị giá hơn 608 tỷ đồng. Ngoài ra, đầu tư tài chính dài hạn cũng ghi nhận đột biến trong năm 2023, từ 115 tỷ đồng lên 408 tỷ đồng. Cũng tại cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của City Auto đạt 1.076 tỷ đồng, bao gồm gần 894 tỷ đồng vốn điều lệ và hơn 75 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về phía nguồn vốn tại cuối năm 2023 cho thấy, nợ phải trả của City Auto đạt 2.664 tỷ đồng, tăng tới 66% so với đầu năm, trong đó, vay nợ tài chính của City Auto ghi nhận 2.187 tỷ đồng, tăng hơn 876 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tăng gần 67%.

Cụ thể, nợ vay tài chính ngắn hạn tăng từ 1.182 tỷ đồng đầu năm lên 1.858 tỷ đồng, tương ứng tăng 676 tỷ đồng. Tương tự, nợ vay dài hạn cũng gia tăng từ gần 129 tỷ đồng lên 329 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, việc gia tăng vay nợ đã khiến chi phí lãi vay phải trả gia tăng, đồng thời gây sức ép lớn lên lợi nhuận của City Auto. Theo đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của City Auto ghi nhận âm tới 604 tỷ đồng, cho thấy đơn vị đang thiếu hụt dòng tiền mặt trầm trọng cho hoạt động kinh doanh; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm tới hơn 342 tỷ đồng. Mặt khác, việc tăng cường vay nợ cũng khiến dòng tiền lưu chuyển từ hoạt động tài chính của công ty tăng thêm tới 933 tỷ đồng với nguồn chủ yếu từ tiền đi vay.