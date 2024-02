Chứng khoán phiên 6/2: Các cổ phiếu được khuyến nghị

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu LHG

Chứng khoán Vietcap (VCSC):

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với CTCP Long Hậu (LHG) và tăng giá mục tiêu thêm 4% đạt 39.500 đồng/cổ phiếu.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do giảm 5 điểm phần trăm mức chiết khấu định giá cho LHG xuống còn 20% sau khi khối lượng giao dịch của LHG cải thiện trong sáu tháng qua, bù đắp một phần bởi dự báo doanh số bán đất KCN của chúng tôi thấp hơn 24% cho giai đoạn 2024-2026.

Việc điều chỉnh bán đất KCN giảm này là do (1) doanh số bán đất KCN năm 2023 chậm hơn dự kiến và (2) chiến lược bán hàng thận trọng của LHG, chậm hơn so với kỳ vọng trước đây của chúng tôi trong trung hạn.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 sẽ tăng mạnh ở mức 31% đạt 218 tỷ đồng do số lượng bàn giao đất KCN tăng đột biến đạt 4,0 ha so với mức thấp năm 2023 là khoảng 2,2 ha.

PNJ khuyến nghị trung lập

Chứng khoán ACB (ACBS):

Tăng trưởng của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã có sự tăng tốc trong quý IV/2023 nhờ mùa mua sắm và lễ hội cuối năm, phù hợp với dự phóng của ACBS. ACBS duy trì kỳ vọng về triển vọng tích cực hơn cho năm 2024 nhờ sức mua người tiêu dùng cải thiện dần. Cổ phiếu đã tăng giá 10,2% trong 1 tháng qua và sắp chạm giá mục tiêu của ACBS. Điều chỉnh hạ khuyến nghị từ khả quan xuống trung lập với giá mục tiêu không đổi là 93.000 đồng/cổ phiếu (tăng 3,4%).

PNJ công bố tăng trưởng doanh thu thuần trong quý IV/2023 đạt 17,6% so với cùng kỳ, trên nền so sánh tương đối cao trong quý IV/2022, và tăng trưởng LNST 34,4% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 33.137 tỷ đồng (-2,2% so với cùng kỳ) và 1.971 tỷ đồng (tăng 8,9% so với cùng kỳ), đạt 100% và 103% dự phóng của ACBS.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VNM

Chứng khoán ACB (ACBS):

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, VNM) công bố doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng trưởng 3,7% và 25,8% trong quý IV/2023, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện. Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 60.369 tỷ đồng (tăng 0,7% so với cùng kỳ) và 9.019 tỷ đồng (tăng trưởng 5,2%), hoàn thành 100% dự phóng của chúng tôi. Doanh thu thành phẩm, chiếm 94% tổng doanh thu, tăng 0,7%.

Doanh thu nội địa, tiếp tục đóng góp nhiều nhất (khoảng 83%) vào doanh thu thành phẩm của công ty, giảm 0,2% so với mức giảm 1% của ngành sữa (dữ liệu của AC Nielsen do VNM thu thập). Theo đó, thị phần công ty tăng 1,3% trong năm. Về cơ cấu sản phẩm, sữa đặc và sữa chua ghi nhận tăng trưởng dương trong khi doanh thu sữa nước hầu như đi ngang. Nhóm sữa bột vẫn khó khăn khi ghi nhận doanh thu sụt giảm.

Doanh thu từ thị trường nước ngoài tăng 5,4% trong năm 2023. Trong đó, doanh thu từ các công ty con ở nước ngoài (AngkorMilk ở Campuchia và Driftwood ở Mỹ) tăng 6,5% và doanh thu xuất khẩu tăng 4,4% svck. Ngoài thị trường chính là Trung Đông, công ty ghi nhận một số tín hiệu tích cực từ các thị trường mới ở châu Á.

Biên lợi nhuận gộp mở rộng cùng với lợi nhuận tài chính tăng mạnh (tăng 59%, chủ yếu nhờ thu nhập lãi) hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của công ty, mặc dù tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/ doanh thu thuần tăng lên 24,5% trong năm 2023 (2022: 23,6%) nhằm thúc đẩy thị phần. Biên lợi nhuận gộp 2023 đạt 40,7%, tăng so với 39,9%trong năm 2022 nhờ giá sữa nguyên liệu giảm.

Mặc dù có xu hướng nhích lên trong thời gian gần đây nhưng giá của một số nguyên liệu sữa chính (bột sữa) vẫn đang trong xu hướng giảm kể từ nửa cuối năm 2022 (nhờ Trung Quốc giảm nhập khẩu) và dao động quanh vùng giá của giai đoạn 2019-2020. Tác động tích cực từ giá sữa nguyên liệu sữa thuận lợi được kỳ vọng sẽ đưa lợi nhuận của VNM tăng trưởng cao hơn trong năm 2024.