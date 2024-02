Ngắm nhất chi mai giá chục triệu hút khách chơi Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập tràn các loại hoa, cây cảnh độc lạ. Bên cạnh đào, quất, nhất chi mai được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Người đưa tin Những cây nhất chi mai phủ rêu phong được đưa từ Sapa, Lào Cai về Hà Nội có giá hàng chục triệu đồng vẫn đắt khách. Ảnh: Kinhtedothi Với sắc trắng đặc trưng, nhất chi mai thu hút người chơi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ảnh: Công luận Hoa của nhất chi mai được mệnh danh là một trong những "thập đại danh hoa". Ảnh: Tiền phong Nhất chi mai thuộc dạng thân gỗ, gốc cây xù xì, lá nhỏ hình mũi mác, màu xanh non. Ảnh: Công luận Không chỉ mang vẻ đẹp thanh tao, nhất chi mai còn có thể tạo dáng tam đa, huyền, dáng trực đẹp mắt. Ảnh: Vietnamplus Tuy nhiên, để tạo được dáng thế này đòi hỏi người phải có kinh nghiệm. Ảnh: Kinhtedothi Khi bung nở, những bông hoa có màu trắng muốt, cánh đều, xếp chồng lên nhau. Ảnh: Kinhtedothi Đặc biệt, lúc tàn, cánh hoa sẽ dần chuyển sang sắc đỏ. Ảnh: VietnamplusCây nhất chi mai được trồng rêu phủ toàn thân, mục kín cành mang vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Vietnamplus Tại TP Vinh (Nghệ An), nhất chi mai có giá dao động từ 1 - 5 triệu đồng/cây gồm cả chậu. Những cây to có dáng đẹp, mức giá có thể lên đến vài chục triệu đồng. ẢNh: Người đưa tinNgắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập tràn các loại hoa, cây cảnh độc lạ. Bên cạnh đào, quất, nhất chi mai được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Người đưa tin Những cây nhất chi mai phủ rêu phong được đưa từ Sapa, Lào Cai về Hà Nội có giá hàng chục triệu đồng vẫn đắt khách. Ảnh: Kinhtedothi Với sắc trắng đặc trưng, nhất chi mai thu hút người chơi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ảnh: Công luận Hoa của nhất chi mai được mệnh danh là một trong những "thập đại danh hoa". Ảnh: Tiền phong Nhất chi mai thuộc dạng thân gỗ, gốc cây xù xì, lá nhỏ hình mũi mác, màu xanh non. Ảnh: Công luận Không chỉ mang vẻ đẹp thanh tao, nhất chi mai còn có thể tạo dáng tam đa, huyền, dáng trực đẹp mắt. Ảnh: Vietnamplus Tuy nhiên, để tạo được dáng thế này đòi hỏi người phải có kinh nghiệm. Ảnh: Kinhtedothi Khi bung nở, những bông hoa có màu trắng muốt, cánh đều, xếp chồng lên nhau. Ảnh: Kinhtedothi Đặc biệt, lúc tàn, cánh hoa sẽ dần chuyển sang sắc đỏ. Ảnh: Vietnamplus Cây nhất chi mai được trồng rêu phủ toàn thân, mục kín cành mang vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Vietnamplus Tại TP Vinh (Nghệ An), nhất chi mai có giá dao động từ 1 - 5 triệu đồng/cây gồm cả chậu. Những cây to có dáng đẹp, mức giá có thể lên đến vài chục triệu đồng. ẢNh: Người đưa tin Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết