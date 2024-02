Có gì trong hầm chứa vàng “khủng” nhất thế giới?

Lưu ký vàng là một trong những dịch vụ tài chính Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cung cấp cho các ngân hàng trung ương, chính phủ và các tổ chức quốc tế. Ảnh: Federal Reserve Bank of New York Theo đó, kho vàng của Fed New York được xây dựng vào đầu những năm 1920, nằm ở tầng hầm của tòa trụ sở chính tại Manhattan. Đây được xem là nơi cất trữ vàng lý tưởng và an toàn cho những "khách hàng" giàu có. Fed New York chỉ đóng vai trò “giám hộ” vàng thay cho các chủ tài khoản, như chính phủ Mỹ, chính phủ nước ngoài, ngân hàng trung ương khác và các tổ chức quốc tế chính thức. Vì vậy, không có lượng vàng nào cất giữ trong kho thuộc về Fed hay Fed chi nhánh New York, và cũng không có cá nhân hoặc tổ chức tư nhân nào được phép cất giữ vàng trong kho. Phần lớn vàng được chuyến đến trong và sau Thế chiến thứ hai do nhiều quốc gia muốn cất vàng dự trữ của họ ở một vị trí an toàn. Lúc đỉnh điểm, kho chứa tới hơn 12.000 tấn vàng. Tính đến năm 2019, kho chứa khoảng 497.000 thỏi vàng, với tổng trọng lượng khoảng 6.190 tấn. Các thỏi vàng được vận chuyển bằng thang máy từ trên mặt phố xuống tầng hầm. Vàng trong kho được một nhóm kiểm soát gồm ba thành viên quản lý, trong đó có hai nhân viên kho vàng và một nhân viên kiểm toán nội bộ của Fed New York. Ba cá nhân này phải có mặt bất cứ khi nào vàng được chuyển đi hoặc một ngăn chứa trong kho mở, thậm chí chỉ để thay bóng đèn. Quy định này giúp đảm bảo sự an toàn tối đa cho vàng. Vàng được chuyển đến một trong 122 ngăn của kho, với mỗi ngăn chứa vàng do một chủ tài khoản duy nhất nắm giữ. Theo đó, vàng giữa các chủ tài khoản sẽ không lẫn lộn. Trong một số trường hợp hiếm gặp, các khoản gửi nhỏ được đặt trong khoảng trống được đánh số riêng trên các giá trong một ngăn “thư viện” phục vụ một số chủ tài khoản. Mỗi ngăn được bảo vệ bằng một ổ khóa móc, hai khóa kết hợp và một con dấu của kiểm toán viên. Các ngăn được đánh số thay vì đặt tên để bảo đảm tính bảo mật. Nguồn ảnh: BI, Getty

