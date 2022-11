Chứng khoán ngày 30/11: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua HDB với giá mục tiêu 28.700 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Ngày 28/11/2022, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) đã công bố chương trình hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất cho vay tối đa 3,5 điểm %/năm cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ở các nhóm ngành khác nhau với số tiền giảm lãi suất lên đến 120 tỷ đồng. Chương trình sẽ áp dụng từ ngày 01/11 đến ngày 31/12.

Đối với khách hàng cá nhân, HDB sẽ giảm lãi suất cho các khách hàng vay sản xuất & kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp từ 0,5-3,5 điểm %/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, HDB sẽ giảm lãi suất từ 0,5-2,5 điểm %/năm cho các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, khu chế xuất - khu công nghiệp, nông nghiệp, vận tải, doanh nghiệp vừa và nhỏ & siêu nhỏ, chế biến, chế tạo, du lịch, giáo dục-đào tạo, dịch vụ thông tin và dịch vụ khách sạn.

Với quy mô gói hỗ trợ là 120 tỷ đồng, ước tính rằng nó có thể tương đương với việc lợi suất cho vay năm 2022 của HDB giảm 4 điểm cơ bản và cho rằng đây không phải là tác động lớn.

Ngân hàng cho biết việc triển khai chương trình này nhằm thực hiện lời kêu gọi của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế - tương tự như VCB.

VCSC hiện khuyến nghị MUA đối với HDB với giá mục tiêu là 28.700 đồng/cổ phiếu.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 30/11?

Khuyến nghị mua cho NLG với giá mục tiêu 36.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu 34,5% còn 36.000 đồng/cổ phiếu chủ yếu do (1) định giá thấp hơn đối với các dự án Izumi City, Southgate và Hải Phòng, (2) giả định tỷ lệ WACC cao hơn 1,9 điểm % và (3) áp dụng chiết khấu 15% vào ước tính giá trị tài sản ròng.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 đạt 455 tỷ đồng (-57,5% YoY) chủ yếu từ việc bàn giao tại Southgate, Mizuki Park Giai đoạn 2 (P2), Akari City P1 và Cần Thơ.

Con số này thấp hơn 60% so với dự báo trước đây do giả định chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp cao hơn, việc ghi nhận bán cổ phần Paragon được dời sang năm 2023 thay vì 2022 theo dự báo trước đó, và lo ngại về tiến độ phê duyệt thủ tục pháp lý có thể bị kéo dài.

Trong năm 2023, VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS sẽ tăng 98,5% YoY đạt 904 tỷ đồng, nhờ bàn giao các dự án Southgate, Mizuki Park P2 và Cần Thơ, cũng như ghi nhận lợi nhuận bán cổ phần Paragon. Kỳ vọng lợi nhuận từ việc bán cổ phần Paragon sẽ đóng góp khoảng 30% dự báo LNTT năm 2023.

VCSC điều chỉnh giảm 7% dự báo doanh số bán hàng năm 2022 xuống còn 9,1 nghìn tỷ đồng (+3% YoY) do kì vọng các đợt mở bán giai đoạn tiếp theo của các dự án Izumi City, Cần Thơ và Mizuki Park P3 sẽ được dời sang năm 2023, phần nào được bù đắp bằng việc tăng dự báo 32% doanh số bán hàng cho các dự án Southgate và Akari City P2 sau KQKD 9 tháng 2022.

VCSC điều chỉnh giảm 31% dự báo tổng doanh số bán hàng trong giai đoạn 2022-2024 của NLG đạt 22,7 nghìn tỷ đồng, phản ánh quan điểm về triển vọng doanh số bán hàng chậm hơn trong ngắn hạn do lãi suất tăng mạnh trong thời gian qua, dư địa tăng trưởng tín dụng cho bất động sản bị hạn chế, thủ tục pháp lý cho các dự án có thể bị kéo dài.

Giá cổ phiếu NLG đã giảm 43% trong 3 tháng qua do (1) Chính phủ giám sát chặt chẽ hơn việc phát hành trái phiếu của ngành bất động sản, (2) dư địa tăng trưởng tín dụng bất động sản hạn chế và (3) đợt tăng lãi suất gần đây khiến tâm lý NĐT đối với cổ phiếu bất động sản bị ảnh hưởng.

VCSC tin rằng NLG có vị thế thanh khoản tốt với tỷ lệ đòn bẩy thấp và dòng tiền thanh toán ổn định của khách hàng. NLG cũng là chủ đầu tư với thương hiệu mạnh phát triển các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực của người mua nhà.

Rủi ro: Doanh số bán hàng chậm hơn dự kiến tại các dự án trọng điểm.

Khuyến nghị mua PPC với giá mục tiêu 16.700 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Điều chỉnh giảm 11% giá mục tiêu cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) xuống 16.700 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên MUA do giá cổ phiếu PPC đã giảm 50% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu thấp hơn là do định giá thấp hơn đối với mảng kinh doanh phát điện riêng lẻ của PPC cũng như các công ty liên kết HND và QTP do mức tăng 100 điểm cơ bản trong cả giả định về phần bù rủi ro thị trường và chi phí nợ. VCSC cũng tăng 1% dự báo cho giai đoạn 2022-2026, điều này chủ yếu được thúc đẩy bởi giả định chênh lệch giá cao hơn do giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) cao hơn dự kiến.

Dự báo LNST năm 2023 của PPC sẽ tăng 50% YoY do tổ máy phát điện S6 của công ty dự kiến sẽ đi vào hoạt động trở lại vào giữa năm 2023, điều này sẽ hỗ trợ sản lượng bán hàng của PPC phục hồi 48% YoY. Ngoài ra, VCSC nhận thấy rủi ro thiếu điện ở miền Bắc lớn hơn so với miền Nam và miền Trung vào năm 2023, đây là tín hiệu tốt cho không chỉ PPC mà cả QTP và HND.

Tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) công suất điện của miền Bắc là 3% trong giai đoạn 2016- 2021 so với mức tiêu thụ điện là 10%-12%/năm, điều này cho thấy chênh lệch giữa cung và cầu ở khu vực này.

Theo dự thảo quy hoạch điện 8, tăng trưởng công suất lắp đặt giai đoạn 2020- 2025 ở miền Bắc là khoảng 8%/năm, thấp hơn mức tăng trưởng tiêu thụ 2020-2025 là khoảng 9%/năm.

PPC đang giao dịch với P/E 2023 hấp dẫn là 7,6 lần, thấp hơn so với P/E trung bình 4 năm của các công ty cùng ngành là 13,6 lần và P/B 2023 là 0,8 lần. Chúng tôi cũng kỳ vọng lợi suất cổ tức sẽ tăng trong 3 năm tới.

Yếu tố hỗ trợ/rủi ro: Tổ máy phát điện S6 hoạt động trở lại sớm hơn/chậm hơn dự kiến.