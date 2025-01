An Giang: Cty Xây dựng Thịnh Đức, 1 năm trúng 7 gói thầu tại Tri Tôn

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH MTV xây dựng Thịnh Đức (Công ty Xây dựng Thịnh Đức) có địa chỉ tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang , thành lập năm 2010 với loại hình là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp này là xây lắp; người đại diện pháp luật là ông Lê Hồng Đức.

Quyết định 789/QĐ-BQLDA ngày 06/12/2024. Nguồn MSC

Nhà thầu được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2014 đến nay (31/12/2024) đã tham gia vào trúng 58/190 gói thầu, trượt 119 gói, 10 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu khoảng hơn 292,622 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò nhà thầu độc lập là 209,959 tỷ đồng, với vai trò nhà thầu liên danh là 82,663 tỷ đồng.

Chủ yếu dự thầu ở trên địa bàn tỉnh An Giang với khoảng 169 gói, Đồng Tháp khoảng 7 gói.... Đã từng đấu với 174 nhà thầu, trong đó thắng 37/169 gói, liên danh với 10 nhà thầu, thắng 9/15 gói

Nhà thầu là khách hàng của một số đơn vị như: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện chợ mới; Ban quản lý dự án đầu tư khu vực xây dựng thành phố Long Xuyên ...

Trong năm 2024, Công ty Thịnh Đức được ghi nhận trúng 7 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn làm chủ đầu tư.

Hiện, nhà thầu đang chờ kết quả Gói thầu số 09: Thi công xây lắp thuộc dự án Trường trung học cơ sở Vĩnh An do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu Thành, tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá hơn 19,623 tỷ đồng với 6 nhà thầu cạnh trạnh, liên danh của Công ty Thịnh Đức dự thầu với giá sau giảm 16,337 tỷ đông

Một năm trúng 7 gói thầu tại huyện Tri Tôn

Công ty TNHH MTV xây dựng Thịnh Đức (Công ty Xây dựng Thịnh Đức) chủ yếu trúng các gói thầu xây dựng, sửa chữa trường học trên địa bàn huyện do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn làm chủ đầu tư. Chỉ tính riêng năm 2024, nhà thầu này trúng 7 gói thầu cả với vai trò độc lập lẫn liên danh có thể kể đến như:

Gói thầu số 11: Thi công xây lắp hạng mục: Xây mới khối phòng học tập - khối phụ trợ + xây mới khối phòng học tập - khối hỗ trợ học tập - khối phụ trợ + san lấp mặt bằng thuộc dự án Trường trung học cơ sở Tân Tuyến. Duy nhất Công ty Xây dựng Thịnh Đức tham gia và trúng với giá 12,666 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 12,668 tỷ đồng) theo quyết định 15/QĐ-BQLDA ngày 22/01/2024;

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng mới nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc xã Ô Lâm và thị trấn Cô Tô thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2025. Công ty Xây dựng Thịnh Đức trúng thầu độc lập với giá 4,394 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 4,395 tỷ đồng) theo Quyết định số 32/QĐ-BQLDA ngày 29/01/2024;

Gói thầu số 05 thuộc dự án Xây dựng Hội trường HĐND - UBND thị trấn Ba Chúc. Công ty Xây dựng Thịnh Đức trúng thầu độc lập với giá 2,169 tỷ đồng (giá gói thầu 2,631 tỷ đồng) theo Quyết định số 646/QĐ-BQLDA ngày 15/08/2024;

Gói thầu số 05 thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường cập nhà tập thể Ấp Ninh Hòa. Công ty Xây dựng Thịnh Đức trúng thầu độc lập với giá 915,621 triệu đồng (giá gói thầu 1,131 tỷ đồng) theo Quyết định số 680/QĐ-BQLDA ngày 19/08/2024;

Gói thầu số 14: Thi công xây mới và cải tạo các hạng mục nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc: Xã Ô Lâm, TT Cô Tô (còn lại) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2025. Công ty Xây dựng Thịnh Đức trúng thầu độc lập với giá 2,939 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 2,945 tỷ đồng) theo Quyết định số 741/QĐ-BQLDA ngày 05/11/2024;

Gói thầu số 15 thuộc dự án Trường trung học cơ sở Lạc Quới. Công ty Xây dựng Thịnh Đức trúng thầu độc lập với giá 12,526 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 12,543 tỷ đồng) theo Quyết định số 798/QĐ-BQLDA ngày 06/12/2024;

Gói thầu số 19: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã Ô Lâm thuộc dự án Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 huyện Tri Tôn. Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức - Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Uy Vũ trúng thầu với giá 10,598 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 10,648 tỷ đồng) theo Quyết định 789/QĐ-BQLDA ngày 06/12/2024...