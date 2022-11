Chứng khoán ngày 24/11: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua LPB với giá mục tiêu 21.200 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Ngày 22/11/2022, LPB đã ký kết thỏa thuận bancassurance độc quyền với Daiichi Life. Hợp đồng dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 12 và có thời hạn trong 15 năm. JP Morgan là đơn vị tư vấn tài chính cho LPB trong giao dịch này.

Mối quan hệ hợp tác giữa Dai-ichi Life và LPB bắt đầu bằng thỏa thuận đối tác bancassurance độc quyền kéo dài 5 năm được hình thành vào cuối năm 2016. Sau khi ký kết thỏa thuận bancassurance độc quyền kéo dài 5 năm này, thu nhập phí ròng (NFI) của LPB đã tăng với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 62,3% giai đoạn 2016 - 2021. Tính đến tháng 6/ 2022, LPB xếp hạng thứ 9 tính theo doanh số bán bancasurrance tại Việt Nam, theo các nguồn truyền thông trong nước.

VCSC cho rằng LPB có thể nhận được một khoản phí ứng trước sau khi ký hợp đồng bancassurance độc quyền mới này. Tuy nhiên, quy mô của khoản phí ứng trước cũng như thời gian ghi nhận khoản phí ứng trước đều chưa được công bố. VCSC hiện giả định rằng LPB có thể nhận được khoản phí ứng trước hơn 1,9 nghìn tỷ đồng, LPB sẽ nhận và ghi nhận trước 50% khoản phí ứng trước này vào năm 2022 và phần còn lại vào năm 2023.

LPB cũng đã nhận được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về đề nghị thoái vốn chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn là Bưu điện Việt Nam (VNPost). VNPost hiện sở hữu 122 triệu cổ phiếu LPB — tương đương tỷ lệ 8,13%.

LPB kỳ vọng sẽ không có thay đổi nào đối với hoạt động của các PTO (quầy giao dịch ngân hàng bên trong các điểm giao dịch của VNPost) do hợp đồng hợp tác giữa LPB và VNPost đã được ký kết vào ngày 23/06/2011 có thời hạn 50 năm.

VCSC hiện khuyến nghị MUA đối với LPB với giá mục tiêu là 21.200 đồng/cổ phiếu (giá mục tiêu được điều chỉnh cho tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu 100:15 vào ngày 18/11).

Khuyến nghị mua HPG với giá mục tiêu 20.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Giảm giá mục tiêu cho CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) 48% còn 20.500 đồng/cổ phiếu do giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 thêm 43% do tăng trưởng sản lượng chậm hơn (đặc biệt trong giai đoạn 2022-2023), giá bán thép giảm, tỷ lệ WACC cao hơn và P/E mục tiêu thấp hơn.

Những yếu tố này được bù đắp một phần bởi việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2023. Tuy nhiên, VCSC duy trì khuyến nghị MUA đối với HPG do giá cổ phiếu của công ty đã giảm 36% trong 3 tháng qua.

HPG ghi nhận khoản lỗ ròng hàng quý đầu tiên trị giá 1,8 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2022 dù sản lượng bán thép tăng trưởng khả quan, chúng tôi cho rằng do 1) xu hướng bất lợi của cả giá nguyên liệu đầu vào và giá bán đầu ra cũng như 2) lỗ tỷ giá.

Giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thêm 59% còn 9,3 nghìn tỷ đồng (- 73% YoY) do kỳ vọng sản lượng bán thấp do hoạt động xây dựng dân dụng trong nước trầm lắng và lỗ tỷ giá cao sẽ dẫn đến khoản lỗ ròng 1,2 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2022 dù biên lợi nhuận đã phục hồi.

Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 13,4 nghìn tỷ đồng (+45% YoY), nhờ 1) chênh lệch giá đầu ra và giá đầu vào cao hơn và 2) lỗ tỷ giá thấp hơn. VCSC dự báo sản lượng bán các sản phẩm sẽ không thay đổi so với cùng kỳ năm trước trong năm 2023 do nhu cầu yếu ở khu vực dân dụng trong nước và nhu cầu xuất khẩu.

VCSC cho rằng HPG hiện có định giá hấp dẫn dựa trên P/E năm 2023/24 là 6,6/4,8 lần và P/B là 0,8/0,7 lần so với 1) trung vị P/E trượt trung bình 1 năm của các công ty cùng ngành trong khu vực là 5,8 lần và 2) P/E trượt trung bình 5 năm của HPG là 8,0 lần, trong bối cảnh HPG có triển vọng tăng trưởng và khả năng sinh lời vượt trội so với các công ty cùng ngành trong khu vực.

VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) LNST sau lợi ích CĐTS đạt 21% trong giai đoạn 2022-2027.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: 1) Biên lợi nhuận giảm mạnh hơn dự kiến do giá thép giảm; 2) tăng trưởng sản lượng bán thép thấp hơn dự kiến trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái kéo dài

Khuyến nghị mua cho PC1 với giá mục tiêu 26.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Nâng khuyến nghị cho CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) từ KHẢ QUAN lên MUA dù giảm giá mục tiêu 31% về 26.500 đồng/cổ phiếu do giá cổ phiếu của PC1 đã giảm 53% trong 3 tháng qua.

VCSC giảm giá mục tiêu do (1) điều chỉnh giảm dự báo LNST giai đoạn 2022- 2026 thêm 24% và (2) tăng dự báo chi phí vốn chủ sở hữu thêm 100 điểm cơ bản và tăng dự báo chi phí nợ vay thêm 200 điểm cơ bản.

Giảm dự báo lợi nhuận giai đoạn 2022-2026 do dời việc ghi nhận lợi nhuận của các dự án khu dân cư và bán đất của khu công nghiệp Hà Nam, thuộc công ty liên kết của PC1 là Western Pacific từ giai đoạn 2023-2027 sang giai đoạn 2025-2028 do quá trình phê duyệt đầu tư bị trì hoãn, lợi nhuận của mảng phát điện thấp hơn do hiệu suất hoạt động thấp hơn dự kiến và chi phí tài chính cao hơn dự kiến.

Dự báo LNST 2023 đạt 624 tỷ đồng (+105% YoY), được hỗ trợ bởi đóng góp từ (1) doanh thu bán đất khu công nghiệp Yên Phong của Western Pacific, (2) dự án mỏ niken của PC1, (3) lợi nhuận từ mảng điện và (4) lỗ tỷ giá giảm (với giả định tỷ giá USD/VND sẽ tăng 2% trong năm 2023).

Định giá của PC1 hấp dẫn với P/E năm 2023 là 7,7 lần và P/B là 0,8 lần. Yếu tố hỗ trợ: Hợp nhất Khu công nghiệp Nomura. Rủi ro: Chi phí lãi vay và chi phí tỷ giá cao hơn dự kiến; lợi nhuận từ mỏ niken thấp hơn dự kiến.