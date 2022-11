Chứng khoán ngày 23/11: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua PNJ với giá mục tiêu 123.000 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) công bố KQKD sơ bộ 10 tháng đầu năm 2022 (10T 2022) với doanh thu thuần đạt 28,5 nghìn tỷ đồng (+96% YoY) và LNST đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (+114% YoY), lần lượt hoàn thành 81% và 81% dự báo cả năm.

Kết quả trên tương ứng doanh thu thuần đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (+42% YoY) và LNST đạt 147 tỷ đồng vào tháng 10/2022. VCSC lưu ý rằng tháng 10/2021 là mức cơ sở thấp do chỉ khoảng 40% số cửa hàng của PNJ trở lại hoạt động từ đầu tháng 10/2021 và hơn 90% số cửa hàng mở cửa trở lại từ giữa tháng 10/2021, sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng.

Mảng bán lẻ có doanh thu đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+65% YoY) trong tháng 10/2022, mà chúng tôi cho là ổn định so với doanh thu bán lẻ trung bình của 3 tháng trước.

Ban lãnh đạo cho rằng mức giảm YoY trong biên lợi nhuận gộp của PNJ (17,4% trong 10T 2022 so với 18,4% trong 10T 2021) chủ yếu do biên lợi nhuận gộp thấp hơn của mảng kinh doanh bán lẻ do sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm và nguyên liệu đầu vào tăng giá. Biên lợi nhuận gộp tiếp tục giảm so với tháng trước (MoM) đạt 17,1% trong tháng 10/2022.

Số lượng cửa hàng của PNJ không có thay đổi đáng kể so với cuối tháng 9/2022 với 358 cửa hàng từ cuối tháng 8/2022 so với 341 cửa hàng tính từ cuối năm 2021. Trong 10T 2022, PNJ đã mở mới 24 cửa hàng vàng, nâng cấp 25 cửa hàng vàng, mở mới 3 cửa hàng Style by PNJ, đồng thời đóng cửa 7 cửa hàng vàng và 6 cửa hàng bạc.

Tính đến cuối tháng 10/2022, PNJ sở hữu 336 cửa hàng vàng, 8 cửa hàng bạc độc lập, 3 cửa hàng CAO Fine (thương hiệu trang sức cao cấp của PNJ), 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng Đồng hồ và 3 cửa hàng PNJ Art (showroom quà tặng doanh nghiệp)

hiện có khuyến nghị MUA cho PNJ với giá mục tiêu là 123.000 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 22%.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 23/11?

Khuyến nghị mua PVD với giá mục tiêu 15.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Nâng khuyến nghị đối với Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN mặc dù đã điều chỉnh giảm giá mục tiêu khoảng 27% xuống còn 15.400 đồng/CP do giá cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 35% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu thấp hơn là do 1) tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo dự phóng giai đoạn 2022-2026 thấp hơn khoảng 12%, 2) phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu cao hơn 100 điểm cơ bản và 3) chi phí nợ cao hơn 280 điểm cơ bản.

VCSC điều chỉnh giảm khoảng 38% dự phóng tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2022-2024 nhưng tăng dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo 2025-2026 thêm khoảng 3%. LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo các năm 2022/2023/2024 thấp hơn của chúng tôi là do chi phí hoạt động và chi phí lãi vay dự phóng cao ảnh hưởng đến giả định giá thuê ngày cao hơn.

Trong khi đó, dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo 2025-2026 cao hơn nhẹ là do giá thuê ngày cao hơn và chi phí hoạt động giảm về mức bình thường bù đắp cho mức tăng của chi phí lãi vay.

Kỳ vọng sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2023 với LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng 20,8 lần YoY từ mức nền thấp trong năm 2022 do 1) mức tăng 24,3% YoY của giá thuê ngày trung bình của giàn khoan tự nâng (JU) và 2) các giàn khoan hoạt động với hiệu suất 95,1% (so với 87% vào năm 2022).

EV/EBITDA trượt của PVD là 11,4 lần, thấp hơn 27% so với mức trung bình của các công ty cùng ngành trong khu vực.

Yếu tố hỗ trợ: Thị trường khoan dầu tại Đông Nam Á phục hồi nhanh hơn dự kiến. Rủi ro: Suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến giá thuê ngày; chi phí hoạt động cao hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua cho NLG

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) thông báo sẽ trả cổ tức 498 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 2,16%) cho đợt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022. Ngày chốt danh sách là ngày 01/12 và ngày thanh toán dự kiến là ngày 19/12.

Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt này phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của NLG vào tháng 4/2022, khi các cổ đông thông qua kế hoạch chi trả tổng cổ tức cho năm 2022 là 383 tỷ đồng. 50% số này dự kiến sẽ được trả vào tháng 12, trong khi phần còn lại dự kiến sẽ được trả sau ĐHĐCĐ thường niên vào năm 2023.

HĐQT của NLG cũng đã thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ với tổng giá trị không vượt quá 1 nghìn tỷ đồng, trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty. Kế hoạch chi tiết để trình ĐHĐCĐ phê duyệt hiện chưa được công bố.