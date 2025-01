TP HCM: Giao thông Bình An trúng gói nâng cấp 4 cụm hẻm phường Hòa Thạnh

Tiết kiệm hơn 34 triệu đồng

Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Bình An (Công ty Giao thông Bình An) nhà thầu vừa được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Phú phê duyệt Quyết định KQ2400602184_2412301837 công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 52, 65, 99, 129 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú với giá 4.406.369.000 đồng (giá dự toán gói thầu 4.440.400.357 đồng), tiết kiệm 34.031.357 đồng tương đương 0,77%. Nguồn MSC

Công ty Giao thông Bình An có địa chỉ tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM; thành lập năm 2008 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Nguyễn Quốc Bình. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 07/01/2022, công ty Giao thông Bình An có vốn điều lệ 50 tỷ đồng với 3 thành viên góp vốn, trong đó ông Nguyễn Quốc Bình góp 45 tỷ đồng chiếm 90%; bà Nguyễn Thị Trúc Mai góp 2,625 tỷ đồng chiếm 5,25%; bà Nguyễn Thị Bích Thủy góp 2,375 tỷ đồng chiếm 4,75%.

Tháng 11/2014 nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhưng phải tới năm 2024 mới thực sự được ghi nhận trúng thầu. Từ tháng 5/2024 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 3/5 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 37 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập gần 26 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 11,366 tỷ đồng.

Cả 3 gói thầu xây lắp được ghi nhận trúng đều do Công ty TNHH thiết kế xây dựng Trung Long tổ chức mời thầu.

Tại gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 52, 65, 99, 129 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú. Công ty Giao thông Bình An trúng thầu với giá 4,406 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 4,44 tỷ đồng), thực hiện trong 150 ngày. Tại gói thầu này Công ty CP thiết kế xây dựng Phú Tân là nhà thầu xếp hạng 2; Công ty CP thương mại dịch vụ tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng công trình giao thông Đạt Hiệp Thành; Công ty TNHH Bình Tân; Công ty TNHH xây dựng hạ tầng Sông Ngân cùng trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Mặc dù tham gia làng thầu từ 2014, nhưng tới tháng 5/2024 nhà thầu mới được ghi nhận trúng gói thầu đầu tiên với giá hơn 11,366 tỷ đồng trong vai trò nhà thầu liên danh.

Điều đáng nói, cả 5 gói thầu tham gia, trúng 3 gói đều do Công ty TNHH thiết kế xây dựng Trung Long (Công ty Trung Long) tổ chức mời thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Phú làm chủ đầu tư:

Gói thầu xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Văn Yến do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Phú làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty Nguyên Đức - Bình An (Công ty TNHH xây dựng giao thông Nguyên Đức và Công ty Giao thông Bình An) trúng thầu với giá 11,366 tỷ đồng (giá gói thầu 11,416 tỷ đồng), theo Quyết định 45/QĐ-BQLDA-CĐ ngày 16/05/2024;

Gói xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hậu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Phú làm chủ đầu tư. Công ty Giao thông Bình An trúng thầu với giá 21,298 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 21,372 tỷ đồng), theo Quyết định KQ2400543181_2412251526 ngày 25.12.2024;

Và mới đây nhất (30/12) được phê duyệt trúng gói xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 52, 65, 99, 129 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú nêu trên.