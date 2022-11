Chứng khoán ngày 28/11: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua IDC với giá mục tiêu 45.500 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Duy trì khuyến nghị MUA đối với Tổng Công ty IDICO (IDC) nhưng điều chỉnh giảm 51% giá mục tiêu xuống còn 45.500 đồng/CP.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do (1) giả định WACC tăng 3,5 điểm %, (2) loại bỏ các dự án KCN của IDC trong tương lai (tổng diện tích 2.046 ha) ra khỏi định giá và (3) áp dụng mức chiết khấu định giá mới 10% để phản ánh cơ cấu công ty đa ngành của IDC, được bù đắp một phần nhờ hiệu ứng tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2023.

VCSC áp dụng phương pháp định giá thận trọng đối với IDC khi hiện chỉ đưa các dự án KCN và BĐS nhà ở đã được phê duyệt đầu tư và đang trong quá trình phát triển vào trong mô hình định giá và giá mục tiêu.

VCSC nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thêm 7% do IDC ghi nhận doanh thu từ mảng KCN cao hơn dự kiến (chủ yếu từ KCN Mỹ Xuân B1 đã được lấp đầy 100%) trong khi VCSC duy trì phần lớn dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2024.

Trong năm 2022, VCSC dự báo doanh thu đạt 8,5 nghìn tỷ đồng (+97% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+403% YoY), chủ yếu nhờ hoàn tất ghi nhận doanh thu từ KCN Nhơn Trạch 5 và Mỹ Xuân B1 đã được lấp đầy 100% trong năm 2022 và mảng bán đất KCN ghi nhận lợi nhuận một lần cao hơn YoY.

Dự báo doanh thu năm 2023 đạt 9,4 nghìn tỷ đồng (+11% so với dự báo năm 2022) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+10% so với dự báo năm 2022), chủ yếu được dẫn dắt bởi đà tăng trưởng lợi nhuận từ tất cả các mảng kinh doanh cốt lõi của IDC. Kỳ vọng doanh số bán đất KCN ghi nhận một lần cao hơn YoY trong năm 2023 để bù đắp cho mức giảm doanh số YoY đối với hoàn tất ghi nhận doanh thu chưa thực hiện tại các KCN đã lấp đầy 100%.

VCSC cho rằng IDC là công ty hưởng lợi chính từ việc giá đất KCN tăng nhờ có diện tích KCN rộng lớn, đã được giải phóng mặt bằng tại các tỉnh công nghiệp trọng điểm. Ngoài ra, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của IDC được hỗ trợ bởi chiến lược tích cực hơn trong các hoạt động bán đất KCN cũng như sự thay đổi trong phương pháp ghi nhận doanh số bán đất KCN phù hợp hơn với dòng tiền của công ty từ mảng KCN.

Rủi ro: Việc phê duyệt và phát triển các dự án KCN trong tương lai chậm hơn dự kiến.

Khuyến nghị khả quan cho PLX với giá mục tiêu 28.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm 43% giá mục tiêu cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) xuống 28.400 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ MUA thành KHẢ QUAN do 1) dự báo tổng LNST báo cáo giai đoạn 2022-2026 thấp hơn 29,3% và 2) tăng lần lượt 100 điểm cơ bản /300 điểm cơ bản đối với giả định phần bù rủi vốn chủ sở hữu/chi phí nợ.

VCSC điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận giai đoạn 2022-2026 vì giảm lợi nhuận định mức mỗi lít xăng trung bình khoảng 14% giai đoạn 2022-2026. VCSC điều chỉnh giảm 88,2% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 do 1) PLX phải bán với sản lượng lớn hơn để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước và 2) phụ phí (premium) và chi phí vận chuyển quy định trong giá cơ sở không đủ để bù đắp cho premium và chi phí thực tế.

Với mạng lưới phân phối và kho chứa lớn nhất trong cả nước, chúng tôi tin rằng PLX sẽ được hưởng lợi từ mức tăng trưởng nhu cầu xăng dầu dài hạn dự kiến của Việt Nam là 5,5% trong giai đoạn 2021-2026 (theo dự báo của Chính phủ) và dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS là 11% trong giai đoạn 2021-2026. Dự báo tăng trưởng cũng bao gồm tiềm năng tăng trưởng từ các dịch vụ phi xăng dầu tại các trạm xăng và kho chứa & cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

PLX có định giá hấp dẫn với EV/EBITDA dự kiến năm 2023 là 6,9 lần — thấp hơn 25% so với mức trung bình 5 năm của các công ty cùng ngành. PLX có năng lực tài chính lành mạnh có thể cho phép công ty chi trả cổ tức (DPS) 1.200 đồng/cổ phiếu vào năm 2022 và 2023 và 1.500-3.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2024-2026 (lợi suất cổ tức 6%-11%).

Yếu tố hỗ trợ: Lãi bất thường từ việc thoái vốn khỏi PG Bank. Rủi ro: Giá dầu thô biến động bất lợi và rủi ro chính sách.

Khuyến nghị mua KDH với giá mục tiêu 33.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) nhưng điều chỉnh giá mục tiêu giảm 31% xuống còn 33.000 đồng/CP, chủ yếu do: 1) định giá thấp hơn cho dự án Phong Phú 2, 2) giả định WACC tăng thêm 0,9 điểm % và 3) áp dụng chiết khấu 15% vào ước tính giá trị tài sản ròng.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (đi ngang YoY) do chúng tôi tiếp tục kỳ vọng dự án Classia (đã bán 57% và đã bàn giao 47%, dựa trên tổng số căn, tính đến cuối quý 3/2022) sẽ dẫn dắt lợi nhuận trong quý 4/2022. Điều chỉnh giảm 15% dự báo lợi nhuận năm 2022, chủ yếu do VCSC điều chỉnh dự phóng thời gian ghi nhận doanh số của các căn còn lại tại dự án Lovera Vista (đã hoàn thành xây dựng; đã bán và bàn giao 88% tính đến cuối quý 3/2022) sang năm 2023 so với năm 2022 trong dự báo trước đây.

Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (đi ngang so với dự báo năm 2022) chủ yếu nhờ hai dự án nhà phố mới – Clarita và The Solina – cũng như các căn còn lại tại dự án Classia. Theo ban lãnh đạo, công ty đã hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án Clarita (phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM; tổng cộng ~160 căn) và The Solina Giai đoạn 1 (huyện Bình Chánh, TP. HCM; dự kiến ~500 căn trong Giai đoạn 1).

Các sản phẩm nhà ở từ các chủ đầu tư giàu kinh nghiệm và thương hiệu mạnh – như KDH với quỹ đất có vị trí tốt tại TP.HCM – sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của người mua nhà. KDH hiện giao dịch với P/B dự phóng năm 2023 là 1,2 lần.

Rủi ro: Các dự án quy mô lớn như Tân Tạo mở bán chậm hơn dự kiến.