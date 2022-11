Chứng khoán ngày 29/11: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua SAB với giá mục tiêu 219.000 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : Giảm giá mục tiêu đi 6% nhưng giữ nguyên khuyến nghị MUA đối với Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB).

VCSC giảm giá mục tiêu chủ yếu do giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025 đi 2% và hạ P/E mục tiêu 12%, điều này một phần được bù đắp bởi tác động tích cực cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2023.

Đối với năm 2023, VCSC dự báo doanh thu đạt 40 nghìn tỷ đồng (+12% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (6% YoY). Kỳ vọng tăng trưởng doanh thu của SAB sẽ được thúc đẩy nhờ sự cải thiện về sức mạnh thương hiệu nhưng bị ảnh hưởng một phần bởi giả định rằng chi tiêu của người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những thách thức kinh tế.

Trong giai đoạn 2022-2025, VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS đạt 10% do (1) hoạt động kinh tế phục hồi hoàn toàn sau đại dịch, (2) SAB giành được thị phần và cải thiện cơ cấu sản phẩm, và (3) các sáng kiến nâng cao biên lợi nhuận.

Giá mục tiêu tương ứng P/E năm 2022/2023 của SAB đạt 26/25 lần so với trung vị P/E trượt trung bình 5 năm của các công ty cùng ngành là 30 lần.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Mất thị phần vào tay đối thủ chính; biến động chi phí đầu vào; chi tiêu marketing cao hơn dự kiến do cạnh tranh gay gắt.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 29/11?

Khuyến nghị khả quan cho VHC với giá mục tiêu 68.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh khuyến nghị từ MUA thành KHẢ QUAN khi kỳ vọng động lực cungcầu thuận lợi cho CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) đến giữa năm 2023 sẽ bị triệt tiêu bởi doanh số bán hàng thấp hơn trong năm 2023 do dự báo tăng trưởng chi tiêu cho dịch vụ thực phẩm toàn cầu đi ngang, theo các Hiệp hội các nhà Sản xuất dịch vụ thực phẩm quốc tế (IFMA).

VCSC điều chỉnh giảm 36% khi giảm 18% LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2025, chủ yếu do điều chỉnh giảm dự báo sản lượng trong giai đoạn 2023/2024.

VCSC cũng giảm 15% hệ số EV/EBITDA mục tiêu trong tất cả các mảng kinh doanh để phản ánh mức tăng 100 điểm cơ bản trong chi phí vốn chủ sở hữu trong dự báo. Ngoài việc cập nhất mô hình định giá mục tiêu từ giữa năm 2023 đến cuối năm 2023, VCSC áp dụng chiết khấu định giá 10% khi VHC nắm giữ đáng kể và dự phòng cho các khoản đầu tư vốn.

Kỳ vọng đà tăng lợi nhuận của mảng cá phi lê mạnh sẽ tiếp tục trong quý 4/2022. Tuy nhiên, khi VCSC nhận thấy các dấu hiệu giá phi lê hạ nhiệt do lạm phát và tỷ giá tăng ảnh hưởng đến tiêu dùng toàn cầu, chúng tôi kỳ vọng EPS sẽ giảm vào năm 2023.

Giá mục tiêu tương ứng P/E giai đoạn 2023/2024 của VHC là 7,4 lần/7,2 lần so với P/E trượt trung bình 5 năm là 8,4 lần. Rủi ro: Tiêu thụ dịch vụ thực phẩm toàn cầu thấp hơn dự kiến; doanh số C&G thấp hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua MWG với giá mục tiêu 94.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (MWG) đã công bố KQKD sơ bộ 10 tháng 2022 (10T2022) với doanh thu thuần đạt 113,7 nghìn tỷ đồng (+15% YoY) và LNST đạt 3,5 nghìn tỷ đồng (- 2% YoY), đều hoàn thành 77% dự báo cả năm và thấp hơn so với dự báo. VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với các dự báo đối với MWG.

Khả năng sinh lời thấp hơn kỳ vọng và vẫn trong xu hướng giảm khi MWG ghi nhận biên LN ròng 3,4% trong 10T 2022 so với 3,9% trong 10T 2021. Biên LN ròng trong tháng 10/2022 đã cải thiện lên 3,3% từ 2,8% trong quý 3/2022.

Dù vậy, biên lợi nhuận ròng nhìn chung vẫn duy trì không đổi so với giai đoạn tháng 3 -5/2022, mà VCSC cho rằng một phần là do khả năng sinh lời của TGDĐ và ĐMX giảm do nhu cầu tại ĐMX thấp hơn.

Mặt khác, BHX đã đạt được mức hòa vốn EBITDA ở mức độ công ty vào tháng 10/2022, theo ban lãnh đạo. Trong thời gian tới, MWG sẽ ưu tiên tối đa hóa dòng tiền hơn là duy trì khả năng sinh lời, điều này cho thấy công ty có thể sẽ áp dụng các chương trình chiết khấu, khuyến mãi để giải phóng hàng tồn kho nếu cần thiết.

VCSC hiện khuyến nghị MUA đối với MWG với giá mục tiêu là 94.000 đồng/cổ phiếu.