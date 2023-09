Chứng khoán ngày 28/9: MSN, PNJ và LHG được khuyến nghị ra sao?

MSN (Khuyến nghị Theo dõi): Theo dõi xu hướng phục hồi

Chứng khoán BSC : Chúng tôi duy trì khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu MSN với giá trị hợp lý năm 1 năm là 85,800 VNĐ/CP (Upside +16.7% so với giá đóng cửa ngày 27/9/2023). Định giá dựa trên phương pháp định giá từng phần “SOTP - Điều chỉnh giảm -1.4% so với giá mục tiêu trước đó do kì vọng tích cực của MCH và TCB chưa đủ để bù đắp cho mức giảm kì vọng KHKD MHT và áp lực từ đòn bẩy tài chính duy trì ở mức cao.

BSC điều chỉnh giảm DTT năm 2023 của MSN là -0.2% và biên lợi nhuận sau thuế -2.5 điểm phần trăm so với dự phóng trước đó do:

- Mức tăng doanh thu MCH đủ bù đắp cho mức giảm DT WCM và MHT do nhu cầu yếu và tái cấu trúc hoạt động Phúc Long 1H/2023.

- Biên LNST giảm -2.5 điểm phần trăm do điều chỉnh tăng chi phí tài chính và giảm lợi nhuận TCB trong bối cảnh lãi suất vay trái phiếu và dài hạn duy trì nền cao, biến động tỷ giá.

2024F: DTT đạt 89,682 tỷ VND(+8.2%YoY) và biên LNST đạt 5.2% (+2 điểm phần trăm so với 2023E) dựa trên kì vọng:

- Kinh tế dần phục hồi hỗ trợ KQKD của các mảng kinh doanh chính

- Áp lực lãi suất suy giảm giúp giảm áp lực từ chi phí lãi vay và KQKD của TCB kì vọng phục hồi tích cực (tham khảo báo cáo TCB)

Luận điểm đầu tư:

- Kì vọng biên LNST trong 2024F +2 điểm phần trăm nhờ (1) kì vọng nhu cầu tiêu dùng phục hồi và (2) áp lực lãi suất suy giảm.

- Sở hữu chuỗi tiêu dùng (60% thị phần gia vị+30% thị phần SP tiện lợi +10% thị phần nước giải khát) và bán lẻ hiện đại có 3,268 CH rộng khắp Việt Nam, giúp MSN tận dụng cơ hội xu hướng tăng trưởng của tầng lớp trung lưu, đặc điểm dân cư.

Rủi ro đầu tư: Sức mua suy yếu gây áp lực lên các mảng kinh doanh chính và HĐKD của TCB; Áp lực thanh toán các khoản nợ đến hạn và lãi vay tăng cao tác động đến KQKD; Rủi ro nợ tiềm tàng từ hoạt động khai thác tài nguyên.

LHG (Khuyến nghị Mua): Nguồn tiền dồi dào, quỹ đất bị định giá thấp

Chứng khoán Vietcap : Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Long Hậu (LHG) và điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 5% lên 37.900 đồng/CP.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) giảm chiết khấu định giá từ 30% xuống 25% do hạn chế giao dịch cổ phiếu đã được bãi bỏ vào tháng 4/2023, ngoài ra (2) chúng tôi cập nhật mô hình định giá từ cuối năm 2023 sang cuối năm 2024.

Chúng tôi dự báo LHG sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng đáng kể trong trung hạn, chủ yếu là do (1) khoảng 7 ha backlog cuối quý 2/2023 vẫn chưa được ký hợp đồng, mà chúng tôi cho là do đang chờ Chính phủ thanh toán tiền thuê đất khi LHG đang chờ xác định tiền thuê đất cho tổng 5,75 ha tiếp theo tại dự án Long Hậu 3.1 (LH3.1) (Đợt 7) và (2) khoảng 44 ha quỹ đất KCN còn lại có thể cho thuê (bao gồm khoảng 7 ha backlog và không bao gồm 9 ha dành cho việc xây dựng nhà xưởng xây sẵn - RBF).

Chúng tôi điều chỉnh giảm 9% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 xuống còn 209 tỷ đồng (+2% YoY) chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo doanh số đất KCN ghi nhận trong năm 2023 từ 5,0 ha xuống 4,0 ha.

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024 - 2025 lên lần lượt 3% và 2% chủ yếu do đóng góp lợi nhuận dự kiến từ phân khúc nhà xưởng xây sẵn (NXXS) cao hơn khi điều chỉnh tăng tổng diện tích đất cho thuê dự kiến lên 15% và 18%.

Chúng tôi cho rằng LHG sẽ được hưởng lợi đáng kể từ nhu cầu cao về đất KCN ở cả tỉnh Long An và TP.HCM. Ngoài quỹ đất có giá trị ở những vị trí đắc địa đã được giải phóng mặt bằng, chúng tôi cho rằng LHG có vị thế tốt để tận dụng nhu cầu đất KCN ngày càng tăng khi KCN Hiệp Phước lân cận gặp phải những khó khăn pháp lý.

Rủi ro: Tỷ lệ hấp thụ và giá cho thuê đất KCN thấp hơn dự kiến; số tiền phải trả cho quá trình giải phóng mặt bằng cao hơn dự kiến.

PNJ (Khuyến nghị Khả quan): Duy trì Outperform nhờ nền tảng vững chắc và định giá hấp dẫn

Chứng khoán Bảo Việt : PNJ vừa công bố KQKD sơ bộ T8/2022: Lợi nhuận ròng giảm nhẹ 3,8% y/y, đạt 76 tỷ và doanh thu thuần đạt 2.303 tỷ (-1,1% y/y), nhờ doanh thu vàng miếng tăng mạnh.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của PNJ lần lượt đạt 21 nghìn tỷ (-8,5% y/y) và 1.245 tỷ (đi ngang y/y), hoàn thành 67,5% và 68,6% kế hoạch tương ứng cho cả năm 2023 của chúng tôi.

Doanh thu bán lẻ T8 giảm nhẹ do thời vụ, các mảng khác phục hồi đáng kể so với tháng trước

Doanh thu bán lẻ của PNJ trong Tháng 8 giảm 10,3% m/m, đạt 1.324 tỷ (-11.7% y/y từ nền cao), chủ yếu là do tác động của yếu tố thời vụ (Tháng 7 âm lịch, khi khách hàng hạn chế mua các sản phẩm giá trị cao).

Đồng thời, các mảng kinh doanh cốt lõi khác bao gồm bán buôn và vàng miếng tiếp tục cải thiện trong Tháng 8, với doanh thu đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua.

Mảng bán buôn tăng 11,7% m/m lên mức 231 tỷ (-33,7% y/y, thu hẹp hơn nhiều so với mức giảm 36-46% y/y trong các tháng trước).

Doanh thu vàng miếng tăng 8,0% y/y, đạt 732 tỷ (+66,7% y/y), chủ yếu nhờ hoạt động bán hàng tích cực trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh.

Chúng tôi duy trì quan điểm rằng doanh thu thuần của PNJ sẽ tiếp tục phục hồi trong các tháng tới, đặc biệt là từ T9/2023 và Q4/2023 khi thị trường vào mùa cao điểm.

Trong T8/2023, PNJ đã mở mới 4 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng được mở mới từ đầu năm lên 24, kết quả này khá tích cực và được chuẩn bị tốt để tận dụng tối đa sự phục hồi nhu cầu trong năm 2024 và sự phát triển trong dài hạn, theo BVSC.

Chúng tôi cho rằng sẽ có ý nghĩa hơn nếu nhìn vào con số tổng quan 8 tháng đầu năm thay vì quan sát riêng từng tháng, tác động của việc ghi nhận chi phí trong ngắn hạn có thể sẽ không chỉ ra được bức tranh toàn cảnh.

Biên lợi nhuận hoạt động của PNJ trong 8 tháng đầu năm mở rộng lên mức 7,8% so với 7,4% trong 8T22, nhờ: (1) biên gộp mở rộng lên 18,6% nhờ nỗ lực định hướng khách hàng tới các sản phẩm có biên lợi nhuận cao, bù đắp cao hơn so với (2) mức tăng OpEx/doanh thu thuần lên 10,8% (so với 10,0% trong 8T22), để hỗ trợ khách hàng và thúc đẩy doanh thu trong môi trường bán hàng chậm lại.

Duy trì Outperform với nền tảng vững chắc và định giá hấp dẫn:

Dù ghi nhận lợi nhuận vững chắc nhất từ đầu năm bất chấp môi trường kinh doanh khó khăn, giá cổ phiếu của PNJ vẫn giảm đáng kể so với các doanh nghiệp cùng ngành khiến cho định giá trở nên rất hấp dẫn với mức P/E là 12,5x (cuối 2024) và 10,9x (2025) so với mức trung bình 5 năm là 18,0x và vị thế dẫn đầu thị trường.