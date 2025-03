Đặc sản được ví như “thần dược” 3 triệu đồng/kg vẫn hút khách

Rum biển là một loại hải sâm quý, hình thù tựa như con giun đất nhưng kích thước lớn hơn, miệng có xúc tu, thân mũm mĩm. Ảnh: Báo Nghệ An Rum biển được ví như thần dược tốt cho đàn ông, có nhiều tại một số vùng biển thuộc Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh...Ảnh: Báo Nghệ An Đặc điểm của loài này là phần thân nhiều nhớt, trơn. Phần thân giữa phình to còn 2 đầu thon nhỏ. Ảnh: SGGP Rum biển có nhiều loại như rum trắng, rum đen, rum dừa, rum vú trắng... Ảnh: Báo Nghệ An Rum biển có quanh năm nhưng từ đầu tháng hai cho đến tháng 6 là khoảng thời gian thích hợp để lặn rum. Ảnh: Saostar Lúc này, ngư dân vùng biển ngâm mình dưới nước nhiều giờ để khai thác rum biển bán ra thị trường. Ảnh: Dân Việt Để bắt được rum biển, ngư dân phải ngâm mình dưới nước, đi giật lùi theo bãi biển, 2 chân liên tục đạp nhẹ xuống cát để tìm và bắt ngay con rum lơ lửng trong nước. Ảnh: Báo Nghệ An Việc đánh bắt rum biển chủ yếu dựa vào thủ công và kinh nghiệm của thợ lặn. Ảnh: SGGP Trước đây, giá rum biển rất rẻ, song vài năm qua, thứ đặc sản này có giá lên tới 200.000 - 700.000 đồng/kg. Đáng chú ý, rum vú trắng lên tới 3 triệu đồng/kg. Ảnh: InternetGiá rum biển tăng cao do rum biển trong tự nhiên ngày càng ít. Hơn nữa, thợ lặn theo nghề cũng ít hơn so với trước. Ảnh: Dân Việt Rum biển có thể chế biến thành nhiều món ngon như rum biển nấu chè, cơm cháy rum biển, om nấm...Những món đặc sản này thường có trong các nhà hàng. Ảnh: Báo Nghệ An

Rum biển là một loại hải sâm quý, hình thù tựa như con giun đất nhưng kích thước lớn hơn, miệng có xúc tu, thân mũm mĩm. Ảnh: Báo Nghệ An Rum biển được ví như thần dược tốt cho đàn ông, có nhiều tại một số vùng biển thuộc Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh...Ảnh: Báo Nghệ An Đặc điểm của loài này là phần thân nhiều nhớt, trơn. Phần thân giữa phình to còn 2 đầu thon nhỏ. Ảnh: SGGP Rum biển có nhiều loại như rum trắng, rum đen, rum dừa, rum vú trắng... Ảnh: Báo Nghệ An Rum biển có quanh năm nhưng từ đầu tháng hai cho đến tháng 6 là khoảng thời gian thích hợp để lặn rum. Ảnh: Saostar Lúc này, ngư dân vùng biển ngâm mình dưới nước nhiều giờ để khai thác rum biển bán ra thị trường. Ảnh: Dân Việt Để bắt được rum biển, ngư dân phải ngâm mình dưới nước, đi giật lùi theo bãi biển, 2 chân liên tục đạp nhẹ xuống cát để tìm và bắt ngay con rum lơ lửng trong nước. Ảnh: Báo Nghệ An Việc đánh bắt rum biển chủ yếu dựa vào thủ công và kinh nghiệm của thợ lặn. Ảnh: SGGP Trước đây, giá rum biển rất rẻ, song vài năm qua, thứ đặc sản này có giá lên tới 200.000 - 700.000 đồng/kg. Đáng chú ý, rum vú trắng lên tới 3 triệu đồng/kg. Ảnh: Internet Giá rum biển tăng cao do rum biển trong tự nhiên ngày càng ít. Hơn nữa, thợ lặn theo nghề cũng ít hơn so với trước. Ảnh: Dân Việt Rum biển có thể chế biến thành nhiều món ngon như rum biển nấu chè, cơm cháy rum biển, om nấm...Những món đặc sản này thường có trong các nhà hàng. Ảnh: Báo Nghệ An