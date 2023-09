Vén màn bí mật trong nhà máy in tiền của Mỹ

Cục Khắc và In ấn Hoa Kỳ - The Bureau of Engraving and Printing (BEP) trực thuộc Bộ tài chính Mỹ là cơ quan duy nhất có chức năng thiết kế và in các sản phẩm tiền giấy của Mỹ. Ảnh: Texasmonthly BEP in hàng tỷ đô la mỗi năm để chuyển đến Hệ thống Dự trữ Liên bang. Theo Cục Dự trữ Liên bang, có hơn 2 nghìn tỷ USD tiền giấy của Cục Dự trữ Liên bang đang được lưu hành. Ảnh: Texasmonthly Với 2 cơ sở sản xuất ở Washington, DC và Fort Worth, Texas, BEP là nhà sản xuất các văn kiện an ninh của Chính phủ lớn nhất tại Mỹ. Ảnh: Washingtonian Đáng chú ý, nhà máy in tiền của Mỹ thường xuyên mở cửa phục vụ khách tham quan, từ 9h tới 14h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ). Ảnh: Washingtonian Tại đây, du khách sẽ được ngắm nhìn chu trình in ấn từng mảng lớn, chất đống, cắt nhỏ… của những đồng đôla Mỹ quen thuộc. Ảnh: Washingtonian Quá trình in tiền trải qua nhiều công đoạn. Mỗi bản in tiền đều gồm hàng loạt các chi tiết phức tạp nhằm gây khó khăn cho việc làm giả. Ảnh: CNN Các tờ tiền bắt đầu được in từ mặt sau. Ảnh: Getty Sau khi in mặt sau hoàn tất, nhân viên kỹ thuật sẽ kiểm tra lỗi. Ảnh: Getty Tiếp theo, các tờ tiền được để khô trong vòng 3 ngày rồi in mặt trước. Ảnh: Getty Khi 2 mặt đã in, nhân viên kỹ thuật tiếp tục công đoạn kiểm tra lỗi và kiểm tra chất lượng bằng máy. Ảnh: Getty Tập tiền đạt chất lượng sẽ được tách riêng và chuyển đi đóng dấu, in số serial. Ảnh: Getty Phải mất bảy bước để in từng tờ tiền và tất cả đều được làm bằng hỗn hợp giấy đặc biệt của Crane & Co. Mùi mực tươi rất hăng. Ảnh: Getty BEP có khoảng 2.700 nhân viên, làm việc tập trung suốt ngày đêm. Ảnh: Bloomberg Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo. Nguồn: VTV24

