Chi tiết 4 dự án “khủng” được giao đất không qua đấu giá ở Bình Thuận

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết luận về nội dung tố cáo của công dân liên quan đến việc UBND Bình Thuận giao đất không qua đấu giá cho 4 dự án "khủng" trên địa bàn, gồm: Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương; dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP. Phan Thiết (tên thương mại là Hamubay Phan Thiết); Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2; dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn.



Cụ thể, theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, dự án Hamubay Phan Thiết đã được UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất giao cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải nghiên cứu, khảo sát lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, phương án quy hoạch xây dựng, phương án tài chính và đề xuất phương án sử dụng đất từ năm 2010.

Dự án Hamubay Phan Thiết. (Ảnh: VnEconomy).

Công ty Trường Phúc Hải đã được UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các sở, ngành có liên quan thẩm định năng lực để lựa chọn làm chủ đầu tư dự án trước khi có Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực thi hành từ 1/4/2014).

Dự án Hamubay Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận giao và cho thuê gần 27 ha đất mặt nước ven biển chưa đúng quy định

Tại thời điểm trước ngày 1/7/2014, do phần lớn diện tích đất thực hiện dự án phải bồi thường giải phóng mặt bằng nên dự án thuộc trường hợp được giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ nhận thấy, công dân tố cáo UBND tỉnh Bình Thuận giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải đầu tư dự án Hamubay Phan Thiết không qua đấu giá quyền sử dụng đất là không có cơ sở.

Thay vì giao mặt nước biển để nhà đầu tư xây dựng kè và thực hiện lấn biển theo quy định tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, sau khi hoàn thành việc lấn biển thì thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, nhưng UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 590/QĐ Ủy ban Nhân dân ngày 27/2/2018 giao và cho thuê đối với 26,9 ha đất mặt nước ven biển là chưa đúng trình tự, thủ tục quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Thuận tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm liên quan đến thiếu sót trong việc ban hành quyết định giao mặt nước biển cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải;

Đồng thời, kiểm tra tình hình triển khai dự án, làm rõ nguyên nhân chậm triển khai theo tiến độ đã phê duyệt. Nếu chủ đầu tư không có năng lực triển khai dự án thì tiến hành thu hồi.

Khu du lịch Biển Quê Hương. (Ảnh: PLO).

Đối với dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương, thông tin trên VietnamFinace cho hay, tại thời điểm tỉnh Bình Thuận có quyết định chủ trương đầu tư thì 12,54 ha đất thực hiện dự án được xác định thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận Nam là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, được miễn tiền thuê đất.

Còn đối với dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát: Khu vực đất thực hiện dự án có nguồn gốc là đất nghĩa trang tập trung, sau khi di dời thì còn nhiều hố sâu, tường và bia mộ để lại làm mất mỹ quan và mang yếu tố tâm linh nên không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, dù đã thông báo nhiêu lần từ năm 2013 -2015. Do đó, đủ điều kiện để Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất.