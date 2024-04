Ngắm “biệt phủ” làm từ 4.000 cây dừa của lão nông miền Tây

Tọa lạc tại cù lao An Bình (xã Hòa Ninh, H.Long Hồ, Vĩnh Long), ngôi nhà độc đáo được làm từ 4000 cây dừa của vợ chồng ông Dương Văn Thưởng (hơn 80 tuổi) và bà Nguyễn Ngọc Giác nổi bật giữa vùng quê sông nước. Ảnh: Dân trí Dừa vốn là loại cây quen thuộc với người dân miền Tây. Thế nhưng, hiếm thấy ai lấy gỗ dừa xây cất nhà do đặc tính gỗ của loại cây này khá đặc biệt. Với ông Thưởng lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Ảnh: Facebook Ông Thưởng cho biết, bê tông, cốt sắt đã bình thường quá rồi, ông muốn làm một thứ độc lạ hơn bằng gỗ dừa. Ảnh: Facebook Do gỗ dừa khá đặc biệt, gồm nhiều thớ đan kết vào nhau và tạo thành lớp, chỉ khi cây dừa đạt độ từ 30 tuổi trở lên mới có thể dùng được. Riêng làm cột thì dừa phải có tuổi từ 60 - 70 mới đủ độ cứng và bền. Ảnh: Dân trí Để xây dựng căn nhà theo đúng mong muốn, ông Thưởng phải mất 10 năm từ khi lên ý tưởng đến lúc hoàn thiện. Năm 2009, sau khi bàn bạc, cả gia đình ông bắt tay vào quy hoạch khu đất rộng 4.000m2 của gia đình để trồng cây dừa theo hàng lối, tạo cảnh quan đẹp mắt xung quanh nhà. Ảnh: Báo pháp luật Năm 2017, ông Thưởng mời những nghệ nhân có tiếng, thợ lành nghề về xây dựng công trình. Ảnh: Dân trí Toàn bộ công trình sử dụng khoảng 4.000 cây dừa, riêng căn nhà ngốn khoảng 1.700 cây. Tất cả đều có tuổi thọ trên 50 năm. Ảnh: Dân trí Ngoại trừ phần mái ngói, tất cả các chi tiết trong nhà, từ cột kèo, lam, vách đến món đồ nội thất trang trí, đồ sinh hoạt đều được làm từ các phần của cây dừa: thân, rễ và gáo dừa. Ảnh: Facebook Nhờ làm bằng chất liệu tự nhiên nên không gian trong nhà luôn mát mẻ và thoáng đãng. Ảnh: Facebook Tủ thờ, trường kỷ, hoành phi... đến bàn ghế, đèn trang trí, mành cửa… đều được chế tác công phu, tỉ mỉ. Ảnh: Dân trí Phần ghế ngồi được khảm kiểu cách như đá hoa cương. Ảnh; Độc lạ Bình Dương Gáo dừa khô treo trên cây không chỉ trang trí, làm đèn thắp sáng mà còn được tái chế thành chậu treo trồng cây cảnh. Ảnh: Dân trí "Biệt phủ" hoàn thành sau 1 năm rưỡi với sự đóng góp của 30 thợ. Ước tính, tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Ảnh: Dân trí Những năm gần đây, gia đình ông Thưởng mở cửa quần thể nhà dừa cho khách tới tham quan, lan tỏa hình ảnh đẹp của quê hương tới bạn bè bốn phương, bạn bè quốc tế. Ảnh: FacebookCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

