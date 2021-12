Choáng váng cây cảnh “đệ nhất trời nam” giá 60 tỷ đồng

Mới đây, kênh YouTube chuyên sản xuất các video về những điều độc lạ, thú vị tại tỉnh Bình Dương đăng tải về chậu cây cảnh cực độc đáo của một gia đình. Theo đó, anh P. cùng vợ là chị L. đang sở hữu cây lâm vồ (cây đề trắng), còn được gọi là “đệ nhất trời Nam” khiến không ít người nghe qua đều cảm thấy tò mò. Theo tiết lộ của anh P., dáng của cây là tự nhiên, không phải do bàn tay của con người can thiệp. Hiện, cây cao 3,3m, bề ngang thân cây dài 1,4m, đường kính gốc là 2,8m. 12 năm trước, để sở hữu được cây cảnh độc lạ này, vợ chồng anh P. đã bán chiếc xe ô tô để mua, với giá 150 triệu đồng. Cây vốn được lấy từ khu vực chân núi Sam (thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), thời điểm anh mua, cây có tuổi đời khoảng 235 năm. Vì tán quá rộng mà quá trình vận chuyển cây vô cùng gian nan, có đoạn đường chỉ dài khoảng 80m nhưng anh mất đến 3 ngày mới có thể đưa nó ra đường lớn. “Đệ nhất trời Nam” có hình dáng khá giống với cây bồ đề. Lá của lâm vồ rất đẹp, vỏ cây cũng khá mịn. Thân cây chắc và đều, tỏa tán rất đẹp mắt. Hiện, gia đình anh đề xuất bán cây với mức giá 60 tỷ đồng. Anh P. cho biết, với công sức chăm sóc và dáng độc lạ của chậu cảnh, số tiền này là hoàn toàn hợp lỷ. Nguồn ảnh: chụp màn hình YouTube Đ.L.B.D Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

