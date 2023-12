Chi hàng trăm tỷ mở rộng quỹ đất, nguồn vốn An Dương Thảo Điền thế nào?

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã: HAR) vừa phê duyệt kế hoạch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 8 thửa đất tại quận 9, TPHCM.



Cụ thể, các lô đất An Dương Thảo Điền nhận chuyển nhượng tại các thửa đất số 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, tờ bản đồ số 11 và thửa đất số 579, tờ bản đồ số 54 tại phường Phước Long Phước, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), TPHCM. Giá trị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất trên là hơn 294 tỷ đồng.

Theo An Dương Thảo Điền cho biết, mục đích của các giao dịch này là nhằm phục vụ cho hoạt động thực hiện các dự án tiềm năng của công ty trong tương lai. Bà Ngô Tố Giao, Tổng Giám đốc sẽ đại diện cho công ty thực hiện việc liên hệ, thương lượng và thống nhất các điều khoản, điều kiện chuyển nhượng với bên chuyển nhượng; ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu khác có liên quan với bên chuyển nhượng và các bên có liên quan khác.

Đáng chú ý, số tiền này cao hơn rất nhiều số tiền công ty bất động sản này kiếm được mỗi năm, như cao gấp 7 lần doanh thu của năm 2021 (42,6 tỷ đồng) và cao hơn 57% khoản thu 187 tỷ đồng của năm 2018 - năm ghi nhận doanh thu cao kỷ lục của công ty này từ trước tới nay. Thậm chí, nếu so với doanh thu 9 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt hơn 14 tỷ đồng, số tiền chi mua đất nói trên cao gấp 21 lần.

Bức tranh tài chính thế nào?

Theo giới thiệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền được thành lập ngày 10/7/2007, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tổng Giám đốc công ty kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Ngô Tố Giao.

Ngoài các dự án tập trung chủ yếu tại địa bàn TPHCM, An Dương Thảo Điền đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phát triển khu du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, sinh thái biển. Năm 2013, cổ phiếu HAR của An Dương Thảo Điền chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Trên thị trường bất động sản, Khu phức hợp Thảo Điền Midpoint Villas được xem là công trình tiêu biểu của An Dương Thảo Điền.

Chi hàng trăm tỷ mở rộng quỹ đất, nguồn vốn An Dương Thảo Điền thế nào? (ảnh minh họa: Internet).

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2023 cho thấy, An Dương Thảo Điền ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 4,2 tỷ đồng doanh thu thuần (chủ yếu cho thuê bất động sản), giảm gần 96% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm tương đương 98% xuống còn 1,3 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp giảm 88% còn hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 39% so với cùng kỳ, về 3,9 tỷ đồng; đồng thời, chi phí tài chính cũng giảm mạnh 99% xuống còn hơn 43 triệu đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt hơn 619 triệu đồng, giảm 36% so cùng kỳ; và không phát sinh chi phí bán hàng. Cùng đó, An Dương Thảo Điền cũng không còn ghi nhận khoản lỗ khác (như trong cùng kỳ âm hơn 21,2 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, An Dương Thảo Điền báo lãi sau thuế 6,1 tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm 2022. Lý giải về sự chênh lệch lợi nhuận, theo An Dương Thảo Điền cho biết, do công ty không có hoạt động tái cơ cấu các khoản đầu tư và chuyển nhượng tài sản như trong quý III/2022. Đồng thời, HAR nỗ lực tối ưu chi phí và tất toán trước hạn các lô trái phiếu giúp công ty không còn gánh nặng tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, An Dương Thảo Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt vỏn vẹn 14 tỷ đồng, giảm gần 88% so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí giá vốn và khoản doanh thu tài chính tăng cao, An Dương Thảo Điền ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế cao gấp hơn 6,5 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 35 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của An Dương Thảo Điền ghi nhận ở mức 1.071 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản mục đầu tư vào công ty liên doanh liên kết với giá trị 393 tỷ đồng, bất động sản đầu tư hơn 273 tỷ đồng và khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 155 tỷ đồng. Quỹ tiền mặt của doanh nghiệp đến hết quý III/2023 được ghi nhận ở mức hơn 53 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, về phía nguồn vốn, tại thời điểm ngày 30/09/2023, vốn chủ sở hữu của An Dương Thảo Điền đạt 1.066 tỷ đồng, tăng 3,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, An Dương Thảo Điền có vốn điều lệ ở mức 1.013 tỷ đồng và khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xấp xỉ 77 tỷ đồng.

Mặt khác, tổng nợ phải trả của An Dương Thảo Điền ở mức hơn 5,3 tỷ đồng, giảm 94% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính đạt hơn 1,7 tỷ đồng, giảm 97% so với đầu năm; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước đạt 1,2 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn gần 898 tỷ đồng; khoản phải trả ngắn hạn khác hơn 1,26 tỷ đồng…