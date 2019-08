Bất động sản An Dương Thảo Điền nợ thuế “khủng”... có những dự án nào?

(Kiến Thức) - Công ty bất động sản An Dương Thảo Điền vừa bị cưỡng chế hơn 2 tỷ đồng tiền nợ thuế sở hữu nhiều dự án lớn như Khu phức hợp Thảo Điền Midpoint Villas, Nha Trang Coral Beach...

Mới đây, Cục thuế TP HCM công bố quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế. Tổng số tiền An Dương Thảo Điền phải nộp là hơn 2 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền được thành lập dưới hình thức CTCP từ năm 2007, địa chỉ trụ sở chính tại phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và sản xuất trang thiết bị nội thất, đặc biệt chuyên sâu về kinh doanh, vận hành loại hình bất động sản cơ sở lưu trú như căn hộ dịch vụ, khách sạn…

Trên thị trường bất động sản, Khu phức hợp Thảo Điền Midpoint Villas được xem là công trình tiêu biểu của Công ty Bất động sản An Dương Thảo Điền.

Khu biệt thự Thảo Điền MidPoint Villas được xây dựng tại số 293 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Dự án có tổng diện tích 4.200m2 gồm 11 căn biệt thự biệt lập và 22 căn hộ dịch vụ. Giữa năm 2016, An Dương Thảo Điền có thương vụ hợp tác rất đáng chú ý với công ty con của tỷ phú Thái Lan Charoen. Theo đó, công ty và Singapore Frasers Centrepoint Limited (FCL) đã đạt được thỏa thuận thực hiện dự án phức hợp nhà ở và thương mại tại TP HCM, thông qua GHomes. Công ty này đã được cấp phép quy hoạch để phát triển dự án với tổng kinh phí xây dựng ước tính khoảng 85 triệu USD. Trong đó, FCL nắm 70% HAR và các cổ đông khác nắm 30%. Quy mô dự án khoảng 1ha. Đầu tháng 7/2017, công ty An Dương Thảo Điền công bố mua lại 100% vốn góp của Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo San hô – đơn vị đầu tư dự án Nha Trang Coral Beach. Dự án được định hướng phát triển là khu nghỉ dưỡng 13,5ha.

Phối cảnh dự án Nha Trang Coral Beach.

Ngoài ra, Công ty An Dương Thảo Điền còn được biết đến với dự án Aurora 65 Quốc Hương (tên cũ Center Point).



Báo cáo tài chính quý 2/2019 của công ty An Dương Thảo Điền cho thấy doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, tổng doanh thu quý 2/2019 công ty mẹ đạt 16,8 tỷ đồng, trong khi năm ngoái đạt 60 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận âm 416 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 2,5 tỷ đồng.

Giải trình biến động lợi nhuận, lãnh đạo công ty cho biết do hoạt động kinh doanh bất động sản giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, trích lập dự phòng các khoản đầu tư từ công ty liên kết và các khoản đầu tư khác.

Năm 2019, An Dương Thảo Điền đặt mục tiêu doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 5%. Như vậy, nửa đầu năm, Công ty mới chỉ hoàn thành 20,9% kế hoạch doanh thu và 4,95% kế hoạch lợi nhuận cả năm.