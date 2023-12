"Mỹ nhân 50 tỷ" xinh đẹp miễn chê dù bụng bầu vượt mặt

Đang ở những tháng cuối thai kỳ, bụng đã lùm lùm vượt mặt nhưng vẻ ngoài của nữ diễn viên Sam vẫn rạng ngời, quyến rũ. Đây là bộ ảnh Sam chụp khi cô mang thai ở tháng thứ 4. Cuối tháng 10 vừa qua, Sam thông báo mang thai con đầu lòng. Trong đoạn video mới đăng tải, nữ diễn viên xác nhận đã sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để có con đầu lòng. Nhan sắc của bà bầu Sam nhận được nhiều lời khen. Ngoại trừ vòng hai lùm lùm, khuôn mặt của cô không hề thay đổi so với lúc chưa mang thai. Nữ diễn viên "Gia đình là số 1" kiêu sa trong bộ váy dạ hội màu đen, tự tin khoe dáng dù bụng bầu đã rất to. Trước đó, tháng 4/2023, Sam khiến nhiều người bất ngờ khi khoe ảnh chụp hai vợ chồng cô đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, nữ MC sinh năm 1990 vẫn giấu danh tính, hình ảnh của chồng suốt từ đó tới nay. Sam rạng rỡ khi tới dự đám cưới nữ diễn viên Phương Lan. Bà bầu Sam thường chọn trang phục đen hoặc trắng trong thời kỳ mang bầu. Sam ôm bụng bầu đi chơi cùng hội bạn thân. Tháng 12/2022, Sam khoe khoảnh khắc đeo nhẫn kim cương, ngầm tiết lộ được bạn trai cầu hôn. Sam tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990, quê ở Long An, là một trong những hot girl đời đầu. Cô sớm nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh, đạt nhiều thành công khi lấn sân sang diễn xuất, làm MC. Sam từng tham gia một số phim như: "Gia đình là số 1", "Cô Thắm về làng", "Siêu sao siêu ngố"… Nữ diễn viên được ngưỡng mộ khi sở hữu tài sản "khủng" khoảng 50 tỷ. Xem video: "Sam chia sẻ về hành trình mang bầu". Nguồn FBNV

