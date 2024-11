Trước khi Chủ tịch "rời ghế", công ty Cơ điện lạnh làm ăn sao?

Mới đây, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE) thông báo thay đổi nhân sự. Theo đó, bà Nguyễn Thị Mai Thanh (sinh năm 1952) không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 22/11.

Tân Chủ tịch Cơ điện lạnh là ông Alain Xavier Cany, người lâu nay giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà Mai Thanh là một trong số những người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Hiện bà Thanh là cổ đông lớn nắm giữ hơn 60,4 triệu cổ phiếu REE, giá trị hơn 3.900 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị REE từ ngày 22/11.

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh là một công ty cổ phần được thành lập năm 1993 và cổ phiếu của công ty được niêm yết tại HOSE vào năm 2000. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại số 364 Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình, TP HCM. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của công ty là lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính, quý 3/2024, REE ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.028 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế (LNST) công ty mẹ đạt 480 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2024, doanh thu thuần công ty đạt 6.048 tỷ đồng, giảm 7% và LNST công ty mẹ đạt 1.514 đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân kết quả kinh doanh quý III có sự cải thiện nhẹ chủ yếu đến từ mảng năng lượng khi tình hình thủy văn thuận lợi hơn so với cùng kỳ; tuy nhiên lũy kế 9 tháng, kết quả kinh doanh của hầu hết các mảng đều sụt giảm, trong đó mảng năng lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất có mức giảm giảm 35% so với cùng kỳ chủ yếu do sản lượng điện huy động thấp trong nửa đầu năm.