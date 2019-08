Bất động sản An Dương Thảo Điền nợ thuế hơn 2 tỷ... sẽ bị cưỡng chế

(Kiến Thức) - Do chậm nộp tiền nợ thuế, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền phải nộp hơn 2 tỷ đồng. Trước đó, Cục thuế TP HCM cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế đối với Công ty An Dương Thảo Điền.