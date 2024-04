BCA điều tra dự án liên quan Tập đoàn Thuận An tại Đắk Lắk

Ngày 16/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu của Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

C03 đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu số 3: Thi công xây dựng (đoạn Km0 - Km20+500) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột gồm: Quá trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, dự toán xây dựng, hồ sơ mời thầu, quá trình đấu thầu, dự thầu, chấm thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu…

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột chậm tiến độ, đội vốn.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông TP Buôn Ma Thuột có chiều dài hơn 39,6 km với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.500 tỉ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án đang chậm tiến độ, đội vốn, chủ đầu tư nhận kiểm điểm.

Gói thầu này có 4 doanh nghiệp liên danh gồm: Công ty TNHH Xây dựng An Nguyên - Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sài Gòn - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Tập đoàn Thuận An thi công.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Đồng thời C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, về tội "Đưa hối lộ"; Nguyễn Khắc Mẫn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ"

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang gồm: Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc ban và Đàm Văn Cường, Phó giám đốc ban, cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Nhận hối lộ". Khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".