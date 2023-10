Biết gì về doanh nhân Lã Quang Bình, người bị yêu cầu rà soát tài sản?

Cụ thể, ngày 6/10 vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Sở Xây dựng, Sở Tư pháp về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát về tài sản để cung cấp (thay UBND tỉnh) cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an theo yêu cầu tại công văn ngày 27/9; yêu cầu Sở Tư pháp chỉ đạo các Văn phòng công chứng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra việc thực hiện giao dịch đối với các tài sản có đăng ký thông tin chủ sở hữu theo văn bản của Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Được biết, theo văn bản ngày 27/9 của Cơ quan ANĐT có nội dung đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại 2 chi nhánh ngân hàng ở TP Hà Nội.

Các thông tin về tài sản cần ra soát bao gồm: Bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu, hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân.

Trong đó có ông Lã Quang Bình (SN 1979) - Chủ tịch HĐQT của 4 công ty (4 pháp nhân), gồm: Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (trụ sở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM); Công ty CP Đầu tư Thương mại - Dịch vụ Điện lực (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM), Công ty CP Tập đoàn LALUNA (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) và Công ty CP khách sạn Bến Du Thuyền (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Ông Lã Quang Bình - Chủ tịch HĐQT của 4 doanh nghiệp

Theo tìm hiểu, ông Lã Quang Bình có trình độ kỹ sư công nghệ thông tin. Trong các pháp nhân mà ông Bình làm Chủ tịch HĐQT thì nổi tiếng nhất phải kể đến Công ty cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền (Marina Hotel), ông giữ Chủ tịch HĐQT từ tháng 5/2016 đến nay. Pháp nhân này thành lập vào tháng 11/2011 với vốn điều lệ ban đầu 160 tỷ đồng và nâng lên mức 1.250 tỷ đồng vào tháng 6/2021.

Ngoài Marina Hotel, ông Lã Quang Bình còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Laluna (Lanuna Group). Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với quy mô vốn điều lệ 1.500 tỉ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Phương (SN 1955) – thân mẫu của ông Lã Quang Bình góp 1.485 tỉ đồng, sở hữu 99% vốn điều lệ.

Ông Lã Quang Bình cũng đảm nhận vị trí lãnh đạo cao nhất tại Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay) được thành lập theo Nghị quyết 292/NQ-HĐQT của tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) ngày 7/5/2010 với nhiệm vụ ban đầu là xây dựng và quản lý cổng thanh toán tiền điện tập trung của EVN.

Bên cạnh đó, ông Lã Quang Bình và một người thân trong gia đình cũng góp 180 tỷ đồng, tương đương 60% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát (Thuận Phát). Với Công ty CP Đầu tư La Luna Nha Trang, bên cạnh làm Chủ tịch HĐQT ông Lã Quang Bình còn là cổ đông sáng lập góp 27,6 tỷ đồng, sở hữu 42,86% vốn điều lệ.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an nhấn mạnh trong trường hợp các tài sản, quyền tài sản liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân nêu trên có phát sinh giao dịch (chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi…) đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản trao đổi trước với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để thống nhất hướng xử lý.