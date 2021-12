Cơ quan điều tra VKSND tối cao “sờ gáy”, bao cán bộ công an xộ khám?

Mới đây, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đức Tuấn (SN 1985), Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư; Phạm Thị Thu Hiền (SN 1977), Phó Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư và Nguyễn Hoàng Hà (SN 1976), Kiểm sát viên VKSND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cùng về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội". Trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 22/5/2018 tại thôn Bồng Lai, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Điều tra viên và Cán bộ điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư đã có hành vi không thực hiện giám định thương tích, không dẫn giải người bị hại đi giám định, thiết lập tài liệu khống, ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự để không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng. Kiểm sát viên VKSND huyện Vũ Thư biết rõ Cơ quan điều tra không thực hiện trưng cầu giám định thương tích đối với bị hại nhưng không thực hiện quyền hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự không có căn cứ để tiếp tục xác minh và đã thống nhất với Cơ quan điều tra trong việc không khởi tố vụ án hình sự, nhằm mục đích không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng. Trước đó, ngày 29/10/2020, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bằng Giang, nguyên Phó Trưởng Công an xã và Hoàng Hồng Hạnh, nguyên Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để điều tra làm rõ sai phạm liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích liên quan Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng") con nuôi của Đường “Nhuệ”. Liên quan vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc”, xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, mới đây, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ công an quận này gồm: Phạm Quang Tuấn, cựu trung tá, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn; Nguyễn Hữu Cường, cựu thiếu tá, Đội phó Điều tra tổng hợp; Đỗ Hữu Dũng, cựu thượng úy, Đội phó Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đinh Đình Việt, cựu trung tá, Đội trưởng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy; Nguyễn Viết Công và Vũ Duy Thanh, đều là cán bộ Công an quận Đồ Sơn về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”. Rạng sáng 13/11/2020, các cán bộ, chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng kiểm tra đột xuất quán karaoke Hải Sơn 86 trên địa bàn tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn phát hiện 28 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, có 25/28 đối tượng dương tính với ma túy. Tuy nhiên, sáng hôm sau, nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn Trần Tiến Quang, đã giao cho nguyên Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn Phạm Quang Tuấn, chỉ đạo vụ việc này. Tuấn đã chỉ đạo nguyên Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn Nguyễn Hữu Cường, không xử lý hình sự đối với các đối tượng, mà giải quyết theo hướng xử lý hành chính vì đã nhận tiền của người nhà những người bị phát hiện sử dụng ma túy trong quán karaoke Hải Sơn 86. Toàn bộ hồ sơ lập trước đó cùng vật chứng đã thu giữ được của vụ việc kiểm tra quán karaoke bị tiêu hủy. Ngày 20/1/2021, VKSND tối cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án, thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp đối với một số bị can nguyên là cán bộ Công an quận Đồ Sơn. Ngày 23/9/2021, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội, để điều tra về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”. Những hành vi phạm tội này xảy ra khi bị can Phùng Anh Lê còn làm Trưởng Công an quận Tây Hồ. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Tây Hồ, và một bị can nguyên là cán bộ Công an quận. Những cán bộ Công an trên bị đình chỉ do liên quan đến vi phạm trong một vụ án mà Công an quận Tây Hồ từng thụ lý điều tra. Trước đó, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài (quận Ba Đình) 2 năm tù, 4 bị cáo khác từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 20 tháng tù, cùng về tội “Cướp tài sản”. Vụ án xảy ra tại quận Tây Hồ nhưng Công an quận này không xử lý hình sự. Từ tháng 1 đến tháng 3/2021, các bị cáo trên lần lượt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đầu thú nên vụ án mới được khởi tố, truy tố, xét xử. Tại tòa, vợ của bị cáo Nguyễn Hữu Tài, được triệu tập với tư cách người liên quan, khai, trong quá trình Công an quận Tây Hồ thụ lý vụ án, người phụ nữ này đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an quận nhờ “chạy án” cho chồng(?) Tháng 1/2021, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên tử hình đối với Lê Thanh Hưng (Bắc Ninh) về cả hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, Hưng là cháu ruột bà N.T.N. (TP Bắc Ninh). Đáng chú ý, theo cáo trạng, Hưng đã khai, tháng 11/2019 bị TAND quận Tây Hồ xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Để được mức án như trên, Hưng đã đưa khoảng 600 triệu đồng cho một số cán bộ Công an quận Tây Hồ và thẩm phán thụ lý, giải quyết. Tiếp đó, Hưng lại muốn được chấp hành án tại Công an quận Tây Hồ nhưng không có tiền nên Hưng đã lập kế hoạch thực hiện hành vi giết bác ruột để cướp tài sản. Mới đây, ngày 9/11/2021, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Khanh, Thư ký TAND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau). Nguyễn Quốc Khanh bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Nguyễn Quốc Khanh đã làm giả bản án liên quan đến vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng mua bán đất. Vụ án đã bị đình chỉ, không xét xử, nhưng Khanh đã làm giả bản án, đưa cho bà Hồng ở TP Cần Thơ. Sau đó, bà Hồng đã mang bản án giả đề nghị Cơ quan thi hành án tiến hành thi hành án. >>> Mời độc giả xem thêm video Góc khuất đằng sau vụ án Đường "Nhuệ" và các đồng phạm liên quan. Nguồn: VTV24.

