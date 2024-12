Kiên Giang: Huyện U Minh Thượng đã tìm được nhà thầu thi công đèn hoa nghệ thuật

Quyết định 103/QD-KT&HT cho Liên danh thi công đèn hoa (Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Phát 68 và Công ty TNHH Phạm Hà Phát trúng thầu với giá 4,4 tỷ đồng. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 12/12, Phòng kinh tế và hạ tầng huyện U Minh Thượng đã phê duyệt Quyết định 103/QD-KT&HT cho Liên danh thi công đèn hoa (Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Phát 68 và Công ty TNHH Phạm Hà Phát trúng thầu với giá 4,4 tỷ đồng (giá gói thầu 4,629 tỷ đồng).

Tại gói thầu này Liên danh Tây Nam – Thiêng Phú (Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Tây Nam và Công ty TNHH Quảng cáo Huỳnh Thiên Phú) trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm + kỹ thuật; Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm và Nhà thầu liên danh Công ty TNHH thương mại dịch vụ in Quảng cáo Xuân Duy Kiến Giang và Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Hoài Tiến Phát trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm + kỹ thuật.

Gói thầu số 01: Đèn hoa nghệ thuật huyện U Minh Thượng năm 2024 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Đèn hoa nghệ thuật huyện U Minh Thượng năm 2024, được UBND huyện U Minh Thượng phê duyệt KHLCNT tại Quyết định 5539/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 với tổng dự toán 4.801.909.057 đồng. Trong đó có 2 gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi: Gói thầu số 02: Giám sát gói thầu số 01 và Gói thầu số 01: Đèn hoa nghệ thuật huyện U Minh Thượng năm 2024.

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện U Minh Thượng phê duyệt Quyết định 89/QĐ-KT&HT ngày 19/11/2024, phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Đèn hoa nghệ thuật huyện U Minh Thượng năm 2024, Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Hải Phát đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách.

Gói thầu có giá 4.629.565.506 đồng, hoàn thành mở thầu ngày 28/11/2024 với 4 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó: Nhà thầu liên danh Công ty TNHH thương mại dịch vụ in Quảng cáo Xuân Duy Kiến Giang và Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Hoài Tiến Phát dự thầu với giá 4.101.252.354 đồng; Liên danh thi công đèn hoa dự thầu với giá 4.556.137.983 đồng; Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát dự thầu với giá 4.609.788.755 đồng (sau đó điều chỉnh giảm 21% còn 3.639.428.222 đồng) và Liên danh Tây Nam – Thiêng Phú dự thầu với giá 3.990.373.241 đồng.

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Thành Phát 68 có địa chỉ tại xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần 5 ngày 20/05/2024. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 5 tỷ đồng với 2 thành viên góp vốn là bà Nguyễn Tuyết Nga góp 3 tỷ đồng chiếm 60%; Phạm Hiếu Kiên góp 2 tỷ đồng chiếm 40%; người đại diện pháp luật Phạm Hiếu Kiên.

Nhà thầu này còn có một tên gọi khác Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Vương Thành Phát thành lập năm 2020 với quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ; người đại diện pháp luật Nguyễn Tuyết Nga

Từ tháng 10/2022 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 25/45 gói, trượt 13 gói, 7 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị hơn 59 tỷ đồng (với hơn 5,916 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu) trong đó với vai trò độc lập hơn 14,528 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 44,505 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 tới nay, nhà thầu đã tham gia 33 gói thầu, trúng 18 gói. Chỉ riêng tháng 12/2024 tham gia 6 gói trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trúng 5 gói, 1 gói đang chờ kết quả:

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Kênh Ngang. Gói thầu có giá 1.938.337.806 đồng. Duy nhất Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Phát 68 dự thầu với giá 1.911.753.298 đồng;

Mới đây (17/12), nhà thầu trúng Gói thầu số 1: Sửa chữa mặt đường thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường ĐH 62 Vĩnh Bình Bắc do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Thuận làm chủ đầu tư. Duy nhất Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Phát 68 dự thầu và trúng với giá 1.537.544.524 đồng/ giá gói thầu 1.563.435.582 đồng, theo Quyết định phê duyệt số 313/QĐ-KTHT;

Ngày 16/12, nhà thầu trúng Gói thầu số 1: thuộc dự án Đường vào khu Nội Bộ (giai đoạn 2) do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Thuận làm chủ đầu tư. Duy nhất Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Phát 68 dự thầu và trúng với giá 1.401.085.751 đồng/ giá gói thầu 1.420.772.773 đồng, theo Quyết định phê duyệt số 310/QĐ-KTHT;

Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống đèn trang trí + cổng chào trước trung tâm hành chính huyện, hạng mục: Xây dựng mới do Phòng Kinh tế hạ tầng - Tài nguyên và môi trường huyện Kiên Hải làm chủ đầu tư. Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Phát 68 dự thầu và trúng với giá 610.027.511 đồng/ giá gói thầu 648.219.091 đồng, theo Quyết định phê duyệt số 29/QĐ-KTHT-TN&MT ngày 09/12/2024;

Gói thầu số 1: thuộc dự án Đường Rạch Đình, xã Vĩnh Phong do Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Thuận làm chủ đầu tư. Duy nhất liên danh Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Phát 68 và Công ty TNHH Phạm Hà Phát dự thầu vào trúng với giá 12.945.225.172 đồng/giá gói thầu 13.057.948.955 đồng (theo Quyết định 261/QĐ-BQL ngày 01/12/2024).

Công ty TNHH Phạm Hà Phát có địa chỉ tại xã Hòa Bình Thanh, huyện Châu Thành, An Giang; người đại diện pháp luật Nguyễn Tấn Anh.

Theo thống kê chưa đầy đủ nhà thầu đã tham gia và trúng 18/26 gói, trượt 6 gói, 2 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu gần 59 tỷ đồng trong đó hơn 6,623 tỷ đồng với vai trò độc lập; hơn 52,174 tỷ đồng với vai trò liên danh. Nhà thầu chủ yếu tham gia và trúng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang