Đồng Nai: Gói cải tạo, sửa chữa hệ thống PCCC chợ Quảng Biên về tay ai?

Theo đó, dự án Cải tạo, sửa chữa hệ thống PCCC chợ Quảng Biên được UBND huyện Trảng Bom phê duyệt tại Quyết định 5523/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 với tổng mức đầu tư 1.952.722.692 đồng nhằm đảm bảo nhu cầu kinh doanh buôn bán của tiểu thương và người dân trên địa bàn xã Quảng Tiến, đồng thời đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy cho hoạt động của chợ Quảng Biên.

UBND huyện Trảng Bom giao UBND xã Quảng Tiến chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu; Gói thầu số 5 (xây lắp + thiết bị): Xây dựng công trình + (Mua sắm thiết bị): Hệ thống thiết bị PCCC cấp nước chữa cháy, báo cháy tự động, hệ thống đèn thoát hiểm, chiếu sáng sự cố, chống sét được Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Khang Long Phát tổ chức mời thầu theo hình thức Chào hàng cạnh tranh; lựa chọn nhà thầu theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Ngân sách huyện (nguồn đầu tư công bố trí cho nhóm công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá ấp - khu phố).

Nguồn MSC

Gói thầu có giá 1.642.670.622 đồng, hoàn thành mở thầu ngày 10/12/2024, với duy nhất công ty cổ phần xây dựng Nhật Gia dự thầu với giá 1.632.299.998 đồng.

Công ty cổ phần xây dựng Nhật Gia có địa chỉ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai; người đại diện pháp luật Bùi Vĩnh Nhật.

Theo thống kê chưa đầy đủ, nhà thầu đã tham gia và trúng 30/47 gói, trượt 13 gói, 4 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu gần 111 tỷ đồng (với hơn 2,135 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 63,411 tỷ đồng;với vai trò liên danh gần 48 tỷ đồng.

Đây cũng là nhà thầu thực hiện nhiều gói sửa chữa trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

Gói thầu số 1: Xây lắp với giá 375.131.703 đồng, thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS Phước Tân 2 do Trường THCS Phước Tân 2 làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 1: Xây lắp với giá 810.167.632 thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Mầm non Hiệp Hòa do Trường mầm non Hiệp Hòa làm chủ đầu tư;

Sửa chữa những hư hại về cơ sở vật chất và khắc phục thiệt hại cây xanh với giá 870.000.000 đồng cho Bệnh viện Quân y 7B;

Gói thầu số 7 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình với giá 7.962.297.000 đồng, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Cây Điệp do Ban quản lý dự án huyện Trảng Bom làm chủ đầu tư;...