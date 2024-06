Biết gì về công ty Garmex Quảng Nam rao bán lô đất trăm tỷ?

Mới đây, Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp đã gửi thông báo đến Công ty TNHH Garmex Quảng Nam về việc đấu giá lô đất không thành lần thứ nhất.



Cụ thể, đơn vị đấu giá này cho biết đã tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (đất thuê trả tiền 1 lần) và công trình xây dựng tại thửa đất của Garmex ở cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Lô đất có diện tích 26.000m2, thời hạn sử dụng đất đến tháng 5-2063. Giá khởi điểm là 156 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng khi thực hiện mua lô đất sẽ do người trúng đấu giá chi trả.

Nhưng khi thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đã kết thúc vào lúc 17h ngày 27/5, không có khách hàng nào đăng ký tham gia. Sau đó, Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá lại tài sản với giá khởi điểm giữ nguyên. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá kéo dài đến 17h ngày 18/6.

Nhà máy của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam tại Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được. Ảnh: Garmex Sài Gòn.

Garmex Quảng Nam được thành lập vào năm 2012, là công ty con của Công ty CP Garmex Sài Gòn. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Garmex Quảng Nam là may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Trong khi đó, tiền thân của Garmex Sài Gòn là Công ty CP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn. Doanh nghiệp này được thành lập năm 1976 và khởi đầu là một doanh nghiệp quốc doanh. Ban đầu, doanh nghiệp này có tên là Liên hiệp Các Xí nghiệp May TP.HCM, đơn vị quản lý lượng lớn xí nghiệp dệt may xuất khẩu tại TP.HCM.

Trở lại với lô đất đấu giá nói trên, hồi tháng 2/2024, Garmex Sài Gòn đã lấy ý kiến cổ đông việc chuyển nhượng thửa đất này. Garmex Sài Gòn còn lấy ý kiến về việc chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 50.173m2 và công trình xây dựng trên đất tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khu đất trên thuộc quyền sử dụng của Garmex Sài Gòn và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận vào năm 2014.

Việc liên tiếp rao bán tài sản diễn ra trong bối cảnh Garmex Sài Gòn gặp nhiều khó khăn , tình trạng không có đơn hàng kéo dài. Từ một công ty có tiếng ở TP.HCM với gần 4.000 nhân sự, Garmex Sài Gòn chỉ còn 35 người vào cuối năm 2023.

Garmex Sài Gòn gặp nhiều khó khăn, tình trạng không có đơn hàng kéo dài. (Ảnh minh họa).

Năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của Garmex Sài Gòn chỉ vỏn vẹn 8,3 tỷ đồng, giảm đến 97% so với năm 2022, và lỗ sau thuế 52 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận mức lỗ sau thuế là 84 tỷ đồng.

Năm 2024, Garmex Sài Gòn đặt mục tiêu doanh thu 50,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, thu nhập khác 156 tỷ đồng. Công ty không có kế hoạch chia cổ tức năm 2024.