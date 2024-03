Soi “sức khoẻ” BV Land mượn 12 lô đất vay 100 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 25/3 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV Land (mã chứng khoán BVL) đã thông qua phương án vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với mức đề nghị vay tối đa là 100 tỷ đồng.



Đồng thời, Công ty BV Land cũng thông qua phương án mượn 12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Bách Việt (BV Group, sở hữu 63.59% vốn điều lệ).

12 Giấy chứng nhận này là tài sản đảm bảo cho khoản vay 100 tỷ đồng của BV Land đối với Ngân hàng Vietcombank. Theo BV Land khoản vay ngắn hạn này để phục vụ mục đích cho các hoạt động xây lắp, thi công xây dựng của công ty.

Đầu năm 2024, doanh nghiệp này đã công bố kế hoạch chào bán hơn 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:35.

Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán là hơn 200 tỷ đồng, BV Land sẽ chi gần 125 tỷ đồng để đầu tư mua cổ phần nâng sở hữu của Công ty Cổ phần BV Invest lên 80,61%.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2023, BV Land ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.035 tỷ đồng, giảm 11% so với 2022; trong khi lãi ròng hơn 37 tỷ đồng, giảm tới 70%. Tuy vậy, so với kế hoạch, Doanh nghiệp thực hiện được 98% chỉ tiêu doanh thu và vượt 12% chỉ tiêu lãi sau thuế cả năm.

Tính tới cuối năm 2023, BV Land có tổng tài sản gần 1.460 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Phần lớn nguồn vốn tập trung ở dạng tài sản ngắn hạn với hơn 1.150 tỷ đồng, chiếm 79%. Trong đó, hàng tồn kho ở mức hơn 536 tỷ đồng, giảm 10%.

Bên kia bảng cân đối, BV Land còn gần 499 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 45% so đầu năm, phần lớn do Doanh nghiệp giảm nợ vay tài chính dài hạn từ gần 346 tỷ đồng đầu năm xuống còn gần 35 tỷ đồng. Công ty đang còn vay tài chính ngắn hạn hơn 251 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính doanh nghiệp, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, BV Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 371 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm đến 60%, chỉ đạt 36 tỷ đồng tương ứng biên lãi gộp chưa đến 10%. Sau khi trừ chi phí, BV Land lãi trước thuế 23 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng thu về 17,6 tỷ đồng, giảm 43% so với quý IV/2022.