“Bí ẩn” chủ đầu tư Our City vừa khui đường dây đánh bạc 10.000 tỷ

(Kiến Thức) - Our City có diện tích 43 ha nhưng khá vắng vẻ kể từ khi đưa vào sử dụng, chủ yếu là người Trung Quốc sinh sống. Chủ đầu tư của khu đô thị này là công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam thuộc tập đoàn Hiệp Phong Hồng Kông, Trung Quốc.

Chiều ngày 27/7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc bộ Công an và các lực lượng Công an TP.Hải Phòng bất ngờ ập vào khu đô thị Our City (địa chỉ Km 6, đường Phạm Văn Đồng phường Hải Thành, quận Dương Kinh,TP.Hải Phòng), nơi có nhiều người Trung Quốc lưu trú.

Khi lực lượng công an xuất hiện đã phát hiện rất nhiều người Trung Quốc đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế.

Video: Sống mòn mỏi bên dự án Thanh Đa. Nguồn: VTC14.

Khu đô thị Our City ở Hải Phòng. Ảnh: Người đưa tin.

Chủ đầu tư Our City là công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam thuộc tập đoàn Hiệp Phong Hồng Kông, Trung Quốc (Qia Feng Holdings Limited) xây dựng cách đây từ gần 10 năm trước.

Theo quy hoạch tổng thể, khu đô thị Our City có diện tích 43 ha. Chủ đầu tư cho biết khu đô thị này có vốn đầu tư ban đầu 85 triệu USD, bao gồm các khu căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học, bệnh viện… đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án được quy hoạch làm 6 khu, bao gồm: 5 khu nhà sinh thái với sản phẩm chủ đạo là các biệt thự đơn lập, biệt thự liền kề và 1 khu thương mại tổng hợp cỡ lớn.