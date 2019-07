Phá đường dây đánh bạc “khủng” tại Our City: Cảnh sát đang phong tỏa

(Kiến Thức) - Ngày 28/7, lực lượng cảnh sát vẫn đang phong tỏa khu đô thị Our City (TP Hải Phòng) để tiếp tục điều tra đường dây đánh bạc "khủng" tại Our City, liên quan đến nhóm người Trung Quốc.

Thông tin mới nhất vụ lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng ‘đột kích’ tòa nhà thuộc Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn có liên quan đến nhóm người Trung Quốc, ngày 28/7, Đại tá Lê Ngọc Châu – Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng cảnh sát và Ban chuyên án đang thống kê, kiểm đếm tang vật, lấy lời khai những người liên quan phục vụ công tác điều tra. Do vậy thời điểm này, chưa thể cung cấp thông tin cụ thể, chi tiết về chuyên án.



Ngày 28/7, ghi nhận của PV Kiến Thức, khu đô thị Our City (Km6 đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh) vẫn đang bị phong tỏa bằng hàng rào dài vài nghìn mét. Hàng trăm cảnh sát của Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan vẫn tiếp tục tiến hành kiểm tra, khám xét, phân toại các đối tượng trong đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng được đặt trong khu đô thị này.

Khu đô thị Our City vẫn đang bị phong tỏa.

Một nguồn tin hé lộ những thông tin trong quá trình kiểm tra đường dây đánh bạc "khủng" tại Our City cho biết, có khoảng hơn 300 người Trung Quốc liên quan việc thực hiện các hoạt động liên quan đến việc vận hành các thiết bị đánh bạc quốc tế.

Tại tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà trung Khu đô thị Our City, lực lượng cảnh sát phát hiện các máy chủ và hàng trăm máy thành phần tại các tòa nhà khác trong khu đô thị này.

Các máy chủ và máy thành phần cùng các thiết bị đánh bạc qua mạng được vận hành bởi nhiều người Trung Quốc có tuổi đời khá trẻ, có cả nam lẫn nữ. Công việc vận hành hệ thống máy móc được hoạt động liên tục và chia thành các ca trong ngày. Hết mỗi ca làm việc lại được thay thế người mới, nhưng gần như tuyệt đối không ai được đi ra ngoài mà chỉ được sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị.

Một nguồn tin cho biết, bước đầu các đối tượng đã khai nhận được thuê sang làm việc với mức lương vài nghìn nhân dân tệ (tương đương với hàng chục triệu đồng Việt Nam). Thông tin khác cho biết, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện số lượng tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc lên đến nhiều tỷ đồng.

Mời quý vị xem video: Nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt khi đánh bạc với người nước ngoài

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, chiều 27/7, hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công An và Công an TP Hải Phòng ập vào kiểm tra hành chính Tòa nhà chính khu đô thị Our City , bên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), nơi có rất nhiều người Trung Quốc lưu trú.

Lực lượng cảnh sát phát hiện rất nhiều người Trung Quốc đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế. Bên ngoài, toàn bộ mặt tiền tòa nhà dài hàng trăm mét bị lực lượng cảnh sát phong tỏa bảo vệ nghiêm ngặt.

Quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện tại khu vực tòa nhà trung tâm đặt rất nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho việc vận hành hệ thống đánh bạc qua mạng. Còn tại các tòa nhà vực xung quanh, trong các phòng kín cũng đều có máy móc, thiết bị liên quan.

Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an TP Hải Phòng trực tiếp kiểm tra hiện trường cùng các cán bộ, chiến sỹ được huy động từ rất nhiều phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện lân cận.

Khu đô thị Our City nằm trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ quận Đồ Sơn về trung tâm TP.Hải Phòng do chủ đầu tư là công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam thuộc tập đoàn Hiệp Phong Hồng Kông, Trung Quốc (Qia Feng Holdings Limited) xây dựng cách đây từ gần 10 năm trước. Theo quy hoạch tổng thể, diện tích quy hoạch của dự án là 43 ha, tổng diện tích xây dựng 680.871 m2, tỷ lệ xanh hóa 48.22%, dự án được quy hoạch làm 6 khu, bao gồm: 5 khu nhà sinh thái với sản phẩm chủ đạo là các biệt thự đơn lập, biệt thự liền kề và 1 khu thương mại tổng hợp cỡ lớn. Dự án được chủ đầu tư giới thiệu, trung tâm của dự án là một quảng trường được thiết kế theo phong thái kiến trúc chọn lọc, tích hợp từ những công trình tiêu biểu, nổi tiếng của châu Á, châu Âu. Nằm xen kẽ giữa những hàng cây bên hồ là những ngôi biệt thự mang thương hiệu Our City cũng mang âm hưởng của phong cách kiến trúc cổ điển. Dự án còn có phố thương mại với những ngôi nhà liền kề, hứa hẹn trở thành trung tâm mua sắm lớn. Phần chung cư được thiết kế theo theo kiểu khách sạn với những căn hộ vừa hiện đại, vừa đảm bảo độ yên tĩnh, riêng tư. Ngoài ra, dự án còn bao gồm trung tâm thương mại, có trung tâm spa, có nhà tập thể hình, sân tập golf, tennis, bể bơi, nhà hàng, nhà trẻ, cơ sở giáo dục và nơi khám bệnh… Khu đô thị này vốn đầu tư ban đầu 85 triệu USD. Dự án được mở bán từ tháng 12/2014, lễ mở bán được tổ chức tương đối hoành tráng. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng cách đây chừng 5 năm, khu đô thị Our City khá vắng vẻ, sinh sống tại đây chủ yếu là người Trung Quốc. Đại diện chính quyền sở tại cho biết người lạ rất khó để vào bên trong khu đô thị này. Dù nằm ngay mặt đường từ nội thành Hải Phòng đi Đồ Sơn nhưng khu này đặc biệt vắng vẻ, ngoại trừ những người thỉnh thoảng ra vào khu đô thị thì người dân địa phương không ai rõ bên trong khu đô thị này có những hoạt động gì. Ngoài tòa nhà điều hành và dãy cửa hàng phía bên ngoài, các hoạt động liên quan đến bất động sản tại khu đô thị Our City dần như không có. Xung quanh khu đô thị rất ít cư dân sinh sống. Vì vậy, người dân địa phương không ai biết trong khu đô thị này có một ổ nhóm điều hành đường dây cờ bạc quy mô lớn. Lãnh đạo Công an quận Dương Kinh xác nhận về vụ việc các lực lượng công an tiến hành triệt phá ổ nhóm tội phạm đánh bạc quy mô lớn tại Our City. Tuy nhiên, cán bộ từ chối cung cấp thông tin vì đây là chuyên án của bộ Công an, đang trong quá trình điều tra. Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường vụ việc:

Hàng rào dài hàng nghìn mét phong tỏa khu đô thị Our City. Lực lượng công an túc trực tại hiện trường. Khu đô thị nhìn từ phía bên kia đường Phạm Văn Đồng. Công tác điều tra vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Thi thoảng có xe chuyên dụng ra vào. Hiện Ban chuyên án đang điều tra nên chưa thể có thông tin chi tiết đến dư luận.

Hiện các đơn vị công an vẫn đang khẩn trương tiến hành làm rõ vụ việc trên. PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin liên quan vụ việc trên.