Alibaba vẫn làm lễ giới thiệu rầm rộ bất chấp chính quyền cảnh báo về dự án ma

Theo những thông tin trên trang fanpage Địa ốc Alibaba suốt tuần qua, sáng 28/7, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba sẽ tổ chức lễ giới thiệu dự án Khu đô thị Sinh thái Ali Venice City ở Trung tâm Hội nghị The Adora Center ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM. Dự án này được Địa ốc Alibaba giới thiệu nằm ở xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.



Tuy nhiên, sáng nay, sự kiện của Địa ốc Alibaba tại The Adora Center đã không diễn ra. Một tấm biển thông báo "Hội nghị bất động sản Alibaba tạm hoãn" được đặt ngay trước trung tâm hội nghị này. Ngoài ra, lực lượng công an cũng xuất hiện tại sảnh The Adora Center sáng nay.

Lực lượng công an xuất hiện ở sảnh trung tâm hội nghị The Adora Center sáng 28/7. Ảnh: VTC News. Trước đó, Địa ốc Alibaba cho biết khách hàng phải mang theo thư mời và chứng minh nhân dân mới được vào tham dự lễ giới thiệu. Công ty này còn quảng cáo nếu tham dự, khách hàng sẽ được nhận ngay voucher 1 chỉ vàng Alibaba. Ngày 27/7, khi gọi vào số điện thoại hotline của Địa ốc Alibaba để đăng ký tham dự lễ giới thiệu dự án Ali Venice City, phóng viên Zing.vn được hướng dẫn sẽ có một nhân viên của công ty này liên lạc gửi thư mời. Tuy nhiên, sau đó không có nhân viên nào của Alibaba liên hệ lại. Không thực hiện tại trung tâm hội nghị The Adora Center, Alibaba vẫn tổ chức lễ giới thiệu Khu đô thị Sinh thái Ali Venice City sáng nay tại chính văn phòng của mình ở đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM. Lễ giới thiệu dự án này kéo dài hơn 3 tiếng và được livestream (phát trực tiếp) trên trang fanpage Địa ốc Alibaba. Dự án Ali Venice City ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận được Alibaba giới thiệu có 5 phân khu, thiết kế theo chuẩn kiến trúc Italy, diện tích 179 ha, quy mô 8.752 lô, giá bán từ 1,9 triệu đồng/m2 và có sổ đỏ, thổ cư từng nền. Không chỉ gói gọn trong việc các nhân viên của Alibaba giới thiệu dự án và cho khách hàng đặt cọc giữ chỗ, một số nghệ sĩ nổi tiếng như MC Thanh Bạch, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Đan Trường cũng xuất hiện tại sự kiện này. Ca sĩ Phi Nhung và MC Thanh Bạch tại Lễ giới thiệu dự án Ali Venice City tại văn phòng Địa ốc Alibaba sáng 28/7.

Tuy nhiên, trao đổi với Zing.vn chiều 28/7, ông Xà Dương Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, khẳng định đến nay tỉnh này chưa hề cấp phép, chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án nào của Địa ốc Alibaba. Trước đó, đầu tháng 7, bà Phạm Thị Hải, Chủ tịch xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũng cho biết chính quyền xã đã cắm 2 biển cảnh báo người dân cảnh giác tại nơi Công ty Địa ốc Alibaba đưa người đến tham quan và gọi la "dự án Alice Venice City". Nữ chủ tịch xã cho hay khu vực Công ty Địa ốc Alibaba quảng cáo, rao bán là đất của một số người dân. Trước đây, khu đất này thuộc dự án Thiên Thai Gia Trang của một người dân ở Đồng Nai, sau đó người này không triển khai và sang nhượng cho đối tác khác.

Chính quyền xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cắm biển cảnh báo tại nơi Địa ốc Alibaba đưa người đến giới thiệu dự án. Ảnh: Tuấn Kiệt.

“Khu vực này không hề có bất kỳ dự án nào. Khi phát hiện công ty này đưa người xuống rao bán, chúng tôi đã cắm biển cảnh báo không có dự án nào được cấp phép tại đây”, bà Hải nói.

Đây là dự án thứ hai ở Bình Thuận được Alibaba rao bán. Trước đó, công ty địa ốc này quảng cáo dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City cũng ở huyện Hàm Tân và Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định không tồn tại dự án trên.