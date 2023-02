BĐS Phát Đạt đề xuất KĐT 228ha tại Lâm Đồng kinh doanh ra sao?

UBND huyện Di Linh vừa báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về việc hoàn thiện ý tưởng Quy hoạch dự án Khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ và du lịch tổng hợp tại thị trấn Di Linh của Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt.



Về Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt được thành lập vào năm 2004, tiền thân là Công ty CP Xây dựng và kinh doanh nhà Phát Đạt và chính thức trở thành công ty đại chúng vào năm 2008 với mức vốn điều lệ là 1.298 tỷ đồng. Đến năm 2010, cổ phiếu của Phát Đạt được chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Phát Đạt có trụ sở chính đăng ký tại tầng 8 và 9, tháp B, tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM. Hoạt động chính của công ty là xây dựng và mua bán nhà ở; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và cầu đường; cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản và quản lý bất động sản. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT; ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc công ty.

Quý IV/2022, Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt gần 15 tỷ đồng, giảm gần 99% so với con số 1.229 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Doanh thu này đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ, còn các hoạt động chuyển nhượng đất và hàng hoá bất động sản không tạo ra doanh thu trong quý này.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng gấp ba lần cùng kỳ năm trước với 221 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay là 140 tỷ đồng, tăng 98% và Phát Đạt còn ghi nhận thêm khoản lỗ chuyển nhượng cổ phần công ty con hơn 70 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp không có sự thay đổi đáng kể. PDR cũng ghi nhận khoản lỗ ròng 267 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 từng lãi 754 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt báo lỗ kể từ năm 2011.

Lý giải cho sự kinh doanh kém sắc, PDR cho biết, do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản đã khiến việc đầu tư kinh doanh của công ty vào các dự án bất động sản không được thuận lợi. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn thực hiện chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Lũy kế cả năm 2022, Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần 1.505 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.170 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2021. Tại ngày 31/12/2022, doanh nghiệp có tổng tài sản 22.845 tỷ đồng, tăng 2.293 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt hơn 18.000 tỷ đồng, danh mục tiền và các khoản tương đương tiền là 261 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với thời điểm 31/12/2021 (gần 494 tỷ đồng).

Về hàng tồn kho của Phát Đạt đang rất lớn, ở mức hơn 12.000 tỷ đồng, chiếm 53% tổng tài sản. Hàng tồn kho chủ yếu là bất động sản, chỉ có hơn 383 triệu đồng là hàng hóa. Số bất động sản chủ yếu là giá trị quỹ đất đã được bồi thường, tiền sử dụng đất đã nộp cho Nhà nước, chi phí san lấp mặt bằng, chi phí xây dựng và các chi phí đầu tư cho các dự án bất động sản đang triển khai.

Tính đến cuối năm 2022, Phát Đạt cũng đang chôn vốn ở nhiều dự án dang dở như dự án EverRich 2 (River City, quận 7, TPHCM) ghi nhận số tiền gần 3.600 tỷ đồng. Tương tự là dự án Bình Dương Tower (TP Thuận An, Bình Dương) đang ghi nhận số tiền hơn 2.340 tỷ đồng. Hai dự án nghìn tỷ khác đều ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm Tropicana Bến Thành - Long Hải đang ghi nhận hơn 1.994 tỷ đồng; kế đó là dự án Phước Hải đang ghi nhận số tiền gần 1.519 tỷ đồng…

Đến cuối năm 2022, tổng số dư nợ vay tài chính của Phát Đạt là hơn 4.400 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Trong đó, riêng các khoản vay bằng trái phiếu chiếm hơn 2.500 tỷ, rất nhiều trái phiếu đều có kỳ hạn đáo hạn vào năm 2023 này và một phần nhỏ đáo hạn vào tháng 3/2024.

Hiện tổng nợ phải trả của Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt vào khoảng 13.576 tỷ đồng, gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu.

BĐS Phát Đạt đề xuất KĐT 228ha tại Lâm Đồng kinh doanh ra sao? (ảnh minh họa: Một góc thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; nguồn: Báo Lâm Đồng).

Quay trở lại với việc hoàn thiện ý tưởng quy hoạch dự án Khu đô thị mới , thương mại, dịch vụ và du lịch tổng hợp tại thị trấn Di Linh của Công ty CP phát triển Bất động sản Phát Đạt, trên diện tích nghiên cứu 228 ha đề xuất ý tưởng quy hoạch dự án, Phát Đạt đã rà soát tính toán, bố trí các khu chức năng, phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Di Linh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Mặt khác, Phát Đạt cũng đề xuất ý tưởng khai thác dịch vụ du lịch trên phần diện tích 318ha còn lại của thị trấn Di Linh.

Đối với quy mô dân số của dự án, sau khi rà soát, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, hiện trạng dân số khu vực khoảng 4.000 người. Tuy nhiên, công ty đề xuất dân số trên diện tích 228ha của dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ du lịch tổng hợp sẽ đạt 26.000 người sau khi dự án hoàn thành.

Về quy mô đất đai, chỉ tiêu đất đai được phân bổ, cơ cấu sử dụng đất, các phương án kết nối giao thông với các khu vực, công ty đã nghiên cứu, rà soát, đánh giá, đề xuất lại phương án trong ý tưởng quy hoạch so với ý tưởng đã báo cáo UBND tỉnh ngày 5/10/2022. Theo đó, đất xây dựng đô thị là 1,86 triệu m2 (chiếm 82%); đất ở là 1,15 triệu m2 (chiếm 50,82%); đất công trình công cộng là 81.824m2;…

Về công trình điểm nhấn dự án , tại cửa ngõ phía Tây của dự án quy hoạch, lối vào chính từ Quốc lộ 20 bố trí công trình thương mại dịch vụ cao tầng (khoảng 15 tầng) làm điểm nhấn cao tầng cho dự án.

Bên cạnh đó, cụm công trình kiến trúc điểm nhấn sẽ là khu vực công trình nhà bảo tàng văn hóa dân tộc (từ 3 tầng đến 5 tầng) kết hợp với công trình thương mại dịch vụ (khoảng 15 tầng). Điểm nhấn không gian sẽ là khu vực hồ nước và công viên cây xanh nằm tại trung tâm của dự án, đóng vai trò là lá phổi xanh, cũng như là vùng đệm chuyển tiếp không gian trong đô thị…