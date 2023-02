Bí ẩn vòng tròn trên cánh đồng nghi dính líu người ngoài hành tinh

Crop circle - Vòng tròn đồng ruộng - là thuật ngữ dùng để chỉ những họa tiết, có kích thước khổng lồ, có thể lên đến hàng trăm mét, được tạo trên những cánh đồng do thân cây bị đổ rạp xuống, tạo ra màu sắc tương phản theo những đường nét nhất định. Những vòng tròn bí ẩn xuất hiện trên cánh đồng của người nông dân và thường được cho là tác phẩm người ngoài hành tinh hoặc UFO, chứ không chỉ nằm trong tưởng tượng của các đạo diễn Hollywood. Mặc dù đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ, nhưng những thắc mắc về kiệt tác bí ẩn này vẫn là: Ai, hoặc cái gì, đang tạo ra chúng? Các vòng tròn đồng ruộng chủ yếu được tìm thấy ở Anh, nhưng đã xuất hiện thêm ở hàng chục quốc gia trên thế giới trong những thập kỷ qua. Mặc dù luôn có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng hầu như tất cả các vòng tròn đồng ruộng đều có chung một tập hợp các đặc điểm. Chúng hầu như luôn liên quan đến hình tròn, hiếm khi là hình tam giác, hình chữ nhật hoặc hình vuông, mặc dù một số hình có chứa các đường thẳng hoặc cong. Và hình tròn là hình dễ dàng nhất để những kẻ lừa bịp tạo ra nhằm đánh lừa truyền thông. Được tạo thành trong đêm. Vòng tròn đồng ruộng được hình thành qua một đêm, người dân thường nhìn thấy chúng vào sáng hôm sau. Mặc dù không có lý do hợp lý nào để người ngoài hành tinh hoặc các nguồn năng lượng Trái đất chỉ tạo ra các vòng tròn vào ban đêm, nhưng rõ ràng đó là một lợi thế lớn cho những kẻ lừa bịp, chúng sẽ được bóng tối bảo vệ. Không bị ghi hình. Thật kỳ lạ, các vòng tròn đồng ruộng chưa bao giờ bị camera ghi lại quá trình thực hiện (tất nhiên, ngoại trừ những hình tròn do những kẻ lừa bịp tạo ra). Đây là một đặc điểm rất đáng ngờ; Xét cho cùng, nếu các thế lực Trái đất bí ẩn hoặc người ngoài hành tinh đang hoạt động, chẳng có lý do gì để nghĩ rằng họ sẽ không thực hiện khi máy quay đang ghi hình. Gần đường. Vòng tròn đồng ruộng thường xuất hiện trong các cánh đồng gần khu dân cư, đường xá. Chúng hiếm khi xuất hiện ở những vùng xa xôi, khó tiếp cận. Bởi vì điều này, những người đi ngang qua sẽ nhìn thấy các vòng tròn trong một hoặc hai ngày. Có rất nhiều giả thuyết về thứ tạo ra vòng tròn đồng ruộng, bao gồm người ngoài hành tinh, xoáy nước bí ẩn, người du hành thời gian và gió xoáy, nhưng tất cả đều thiếu bằng chứng xác thực. Nguyên nhân duy nhất được biết đến của vòng tròn đồng ruộng là do con người tạo ra. Trên thực tế, đã có nhiều người nhận mình là tác giả của crop circle và nhiều vòng tròn “nhân tạo” như vậy được thực hiện bằng các biện pháp cơ học trước sự quan sát của truyền thông. Nhưng các vòng tròn “rởm” đó luôn để lại những dấu vết từ sự tác động của con người. Trong khi phần lớn vòng tròn được nhà khoa học khảo sát hoàn toàn không có dấu vết phá hoại, hay bị dày xéo. Dường như chúng bị tác động từ một năng lượng vô hình cực mạnh. Bản thân những người tuyên bố mình đã tạo ra crop circle cũng không thể giải thích được cách mình tạo ra những họa tiết có hình thù rất phức tạp như thế nào. Điều này đã gây nên những đồn đoán khác về nguồn gốc của các crop circle. Có lẽ một ngày nào đó, bí ẩn này sẽ được khám phá, nhưng cho đến lúc đó, các vòng tròn đồng ruộng đã được coi là kiệt tác nghệ thuật. >>>Xem thêm video: Bí ẩn lâu đài “lơ lửng” giữa biển và mây, chỉ xuất hiện ban ngày. Nguồn: Kienthucnet.

Crop circle - Vòng tròn đồng ruộng - là thuật ngữ dùng để chỉ những họa tiết, có kích thước khổng lồ, có thể lên đến hàng trăm mét, được tạo trên những cánh đồng do thân cây bị đổ rạp xuống, tạo ra màu sắc tương phản theo những đường nét nhất định. Những vòng tròn bí ẩn xuất hiện trên cánh đồng của người nông dân và thường được cho là tác phẩm người ngoài hành tinh hoặc UFO, chứ không chỉ nằm trong tưởng tượng của các đạo diễn Hollywood. Mặc dù đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ, nhưng những thắc mắc về kiệt tác bí ẩn này vẫn là: Ai, hoặc cái gì, đang tạo ra chúng? Các vòng tròn đồng ruộng chủ yếu được tìm thấy ở Anh, nhưng đã xuất hiện thêm ở hàng chục quốc gia trên thế giới trong những thập kỷ qua. Mặc dù luôn có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng hầu như tất cả các vòng tròn đồng ruộng đều có chung một tập hợp các đặc điểm. Chúng hầu như luôn liên quan đến hình tròn, hiếm khi là hình tam giác, hình chữ nhật hoặc hình vuông, mặc dù một số hình có chứa các đường thẳng hoặc cong. Và hình tròn là hình dễ dàng nhất để những kẻ lừa bịp tạo ra nhằm đánh lừa truyền thông. Được tạo thành trong đêm. Vòng tròn đồng ruộng được hình thành qua một đêm, người dân thường nhìn thấy chúng vào sáng hôm sau. Mặc dù không có lý do hợp lý nào để người ngoài hành tinh hoặc các nguồn năng lượng Trái đất chỉ tạo ra các vòng tròn vào ban đêm, nhưng rõ ràng đó là một lợi thế lớn cho những kẻ lừa bịp, chúng sẽ được bóng tối bảo vệ. Không bị ghi hình. Thật kỳ lạ, các vòng tròn đồng ruộng chưa bao giờ bị camera ghi lại quá trình thực hiện (tất nhiên, ngoại trừ những hình tròn do những kẻ lừa bịp tạo ra). Đây là một đặc điểm rất đáng ngờ; Xét cho cùng, nếu các thế lực Trái đất bí ẩn hoặc người ngoài hành tinh đang hoạt động, chẳng có lý do gì để nghĩ rằng họ sẽ không thực hiện khi máy quay đang ghi hình. Gần đường. Vòng tròn đồng ruộng thường xuất hiện trong các cánh đồng gần khu dân cư, đường xá. Chúng hiếm khi xuất hiện ở những vùng xa xôi, khó tiếp cận. Bởi vì điều này, những người đi ngang qua sẽ nhìn thấy các vòng tròn trong một hoặc hai ngày. Có rất nhiều giả thuyết về thứ tạo ra vòng tròn đồng ruộng, bao gồm người ngoài hành tinh, xoáy nước bí ẩn, người du hành thời gian và gió xoáy, nhưng tất cả đều thiếu bằng chứng xác thực. Nguyên nhân duy nhất được biết đến của vòng tròn đồng ruộng là do con người tạo ra. Trên thực tế, đã có nhiều người nhận mình là tác giả của crop circle và nhiều vòng tròn “nhân tạo” như vậy được thực hiện bằng các biện pháp cơ học trước sự quan sát của truyền thông. Nhưng các vòng tròn “rởm” đó luôn để lại những dấu vết từ sự tác động của con người. Trong khi phần lớn vòng tròn được nhà khoa học khảo sát hoàn toàn không có dấu vết phá hoại, hay bị dày xéo. Dường như chúng bị tác động từ một năng lượng vô hình cực mạnh. Bản thân những người tuyên bố mình đã tạo ra crop circle cũng không thể giải thích được cách mình tạo ra những họa tiết có hình thù rất phức tạp như thế nào. Điều này đã gây nên những đồn đoán khác về nguồn gốc của các crop circle. Có lẽ một ngày nào đó, bí ẩn này sẽ được khám phá, nhưng cho đến lúc đó, các vòng tròn đồng ruộng đã được coi là kiệt tác nghệ thuật. >>>Xem thêm video: Bí ẩn lâu đài “lơ lửng” giữa biển và mây, chỉ xuất hiện ban ngày. Nguồn: Kienthucnet.