BĐS Phát Đạt làm ăn sao... chuyển nhượng 7,9ha đất Bình Định?

Ngày 25/1, HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) đã thông qua việc chuyển nhượng 17 lô đất có tổng diện tích hơn 79.000 m2 thuộc khu chung cư cao tầng, Phân khu số 4, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội cho 8 pháp nhân liên quan đến CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings (DKRH).

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Phát Đạt) được thành lập từ đầu dưới hình thức công ty cổ phần vào năm 2004 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103002655 do Sở KH&ĐT TP HCM cấp ngày 13/09/2004.

Phân khu số 4 thuộc Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội - Bình Định.

Doanh thu 2020 tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính quý 4/2020, Bất động sản Phát Đạt ghi nhận doanh thu 1.412 tỷ đồng tăng 36,3% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh nên lợi nhuận gộp đạt gần 720 tỷ đồng chỉ còn tăng 6% so với quý 4/2019.

Trong kỳ PDR có gần 4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tuy nhiên chi phí tài chính tăng mạnh từ 101 triệu đồng lên gần 14 tỷ đồng do tăng chi phí lãi vay, chi phí QLDN cũng tăng gần 61% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng lại giảm được 49% so với quý 4/2019 nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 501,5 tỷ đồng tăng 6,25% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 1.218 đồng.

Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu PDR đạt 3.910 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.219,4 tỷ đồng tăng gần 40% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 3.021 đồng. Năm 2020, Bất động sản Phát Đạt đặt kế hoạch 3.789 tỷ đồng doanh thu và 1.200 tỷ đồng lãi sau thuế, theo đó kết thúc năm 2020 công ty đã hoàn thành vượt nhẹ cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của PDR đạt gần 15.591 tỷ đồng, tăng mạnh 1.630 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản tiền và tương đương tiền giảm gần 600 tỷ đồng, về mức 53 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 4 còn 9.308 tỷ đồng (tăng gần 1.315 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Hàng tồn kho của Phát Đạt tại các dự án gồm có Dự án The EverRich 2 (3.604 tỷ đồng), dự án Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội (1.451 tỷ đồng), dự án The EverRich 3 (876 tỷ đồng), dự án TTTM và căn hộ cao cấp Bình Dương (624 tỷ đồng)…Các dự án phát sinh vào tồn kho mới như là dự án Khu du lịch Bến Thành Long Hải (1.988 tỷ đồng), dự án Khu dân cư làng nghề và Trung tâm xã Hàm Ninh (399 tỷ đồng), dự án số 1 Ngô Mây (132 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu PDR có giai đoạn tăng mạnh mẽ, hiện 55.400 đồng/CP, tăng 50% trong một quý gần nhất, với thanh khoản hơn 3,7 triệu đơn vị trong 10 phiên gần đây. Qua đó, đưa vốn hoá PDR từ khoảng 8.000 tỷ đồng lên trên 20.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020 và hiện là hơn 22.000 tỷ đồng.

Các dự án đang triển khai của BĐS Phát Đạt

Tại Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, BĐS Phát Đạt đang đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định, bao gồm 3 phân khu: Phân Khu số 2, 4 và 9 với tổng diện tích đất lên đến 116,2 ha và tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 25.500 tỷ đồng. Trong đó, Phân khu số 4, có vị trí nằm ngay cạnh biển và trung tâm của lõi Khu đô thị Nhơn Hội, có diện tích là 34,16. PDR sẽ quy hoạch thành 1.308 nền; 961 nền đất liền kề; 347 nền đất liền kề thương mại - shophouse; Hỗn hợp chung cư: 40 tầng với khái toán tổng mức đầu tư Dự án khoảng 7.495 tỷ đồng.

Dự án Astral City của PDR.

Dự án Phức hợp Thương mại & Căn hộ cao cấp Astral City của PDR nằm ngay vị trí mặt tiền Quốc lộ 13, thành phố Bình Dương. Diện tích đất 3,7ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.282 tỷ đồng.

Khu dân cư Bờ bắc kết hợp chỉnh trang Đô thị tọa lạc tại phía Bắc sông Trà Khúc, thuộc phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An (thành phố Quảng Ngãi) có tổng diện tích 53,95 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.742 tỷ đồng.

Khu dân cư Bắc Hà Thanh nằm ở ven sông Hà Thanh, Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định có quy mô 55.7 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng.

Khu Du Lịch Sinh Thái Vũng Bầu (Thành phố Phú Quốc) ở Xã Cửa Cạn, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang có diện tích 40,6 ha. Dự án bao gồm đất biệt thự nghỉ dưỡng, đất du lịch nghỉ dưỡng (khu đón tiếp, phục vụ, bungalow, nhà hàng), khách sạn, trưng bày cổ vật biển.

Ngoài ra, Bất động sản Phát Đạt còn đang triển khai dự án Cù Lao Bà Sang (quận 9, TP HCM), Khu dân cư làng nghề và trung tâm xã Hàm Ninh (Kiên Giang) và Khu tiểu thủ công nghiệp Hàm Ninh (Kiên Giang).