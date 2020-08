Bất động sản An Gia bị Creed Group rút vốn, có lao đao thời COVID-19?

(Kiến Thức) - Tổ chức Creed Investment VN-1 Ltd thuộc Creed Group - cổ đông lớn nhất của bất động sản An Gia vừa ký bán hơn 3,7 triệu cổ phiếu AGG tại doanh nghiệp này. Dư luận sau đó đặt câu hỏi, bất động sản An Gia có lao đao thời COVID-19?

Mới đây, tổ chức Creed Investment VN-1 Ltd thuộc Creed Group - cổ đông lớn nhất tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia thông báo đăng ký bán hơn 3,7 triệu cổ phiếu AGG của An Gia nhằm cơ cấu danh mục đã làm dư luận xôn xao.



Theo thông báo, phương thức thực hiện giao dịch là thỏa thuận hoặc qua sàn và thời gian giao dịch sẽ dự kiến từ ngày 3/8 đến ngày 1/9.

Việc bất động sản An Gia bị Creed Group rút vốn đúng thời điểm đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 còn khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi, An Gia có lao đao thời COVID-19?

Được biết, Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (HoSE: AGG) thành lập năm 2008, chuyên cung cấp dịch vụ bất động sản.

Bất động sản An Gia ký kết hợp đồng đầu tư toàn diện với Creed Group từ năm 2015. Theo đó, Creed Group cam kết đầu tư 200 triệu USD vào An Gia để mua lại cổ phần với tỷ lệ sở hữu 20%, tham gia đầu tư vào từng dự án với tỷ lệ vốn góp 50%.

Creed Group cũng sẽ chuyển giao công nghệ phát triển dự án bất động sản, kinh nghiệm, cơ hội cho An Gia.

Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 An Gia ghi nhận doanh thu thuần 17 tỷ đồng, giảm gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi lũy kế 6 tháng đầu năm nay, An Gia thu hơn 60 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 192 tỷ đồng, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản sau khi hợp nhất là 8.110 tỷ đồng, tăng hơn 2.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.