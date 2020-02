An Gia Investment ngập trong nợ vay: Chủ đầu tư của hàng loạt dự án tai tiếng

Quý 4/2019, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) ghi nhận doanh thu thuần 137 tỷ đồng, trong đó doanh thu lĩnh vực dịch vụ, môi giới và tiếp thị chiếm đến 110 tỷ đồng, tương ứng 80%.

Còn trong cả năm 2019, dù doanh thu giảm đến 66% về mức 385 tỷ đồng nhưng chi phí giá vốn thấp cộng với doanh thu tài chính và lãi từ hoạt động liên doanh liên kết đã giúp cho An Gia báo lãi ròng tăng 11%, đạt 326 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản An Gia đạt 5.398 tỷ đồng, tăng 136% so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho tăng vọt từ mức 53 tỷ đồng đầu năm lên gần 2.612 tỷ đồng.

Khoản nợ vay của Công ty cũng tăng gấp 2,7 lần so đầu năm lên hơn 3.945 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính dài hạn lên đến 810 tỷ đồng, gấp 6,6 lần so với năm 2018.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia Investment) được thành lập năm 2008, chuyên cung cấp dịch vụ bất động sản.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, An Gia Investment từng vướng không ít lùm xùm tại các dự án xây dựng gây xôn xao dư luận

Dự án The Garden (Tân Phú, TP HCM)



Dự án đầu tay, đánh dấu tên tuổi của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia trên thị trường bất động sản là The Garden ở số 295, Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM vào năm 2015.

An Gia Investment bị tố "lừa đâỏ" tại dự án The Garden. Ảnh minh họa: Tài chính doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo thông tin trên tờ Tài chính Doanh nghiệp đăng ngày 21/10/2019, dự án này của An Gia bị tố là “lừa đảo” khách hàng. Cụ thể, khi chào bán nhà ở dự án The Garden, Công ty An Gia giới thiệu dự án có đầy đủ tiện ích hoành tráng, nhưng đến khi nhận nhà, nhiều khách hàng vỡ mộng bởi những tiện ích mà chủ đầu tư này đưa ra đều đã biến thành căn hộ văn phòng để bán.

An Gia Star

Thông tin đăng trên tờ Cung & Cầu ngày 19/01/2020, dự án The Star (Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) của BĐS An Gia từng bị người dân nhiều lần kéo đến trụ sở doanh nghiệp đòi lại tiền. Ngoài những khiếu kiện về chất lượng, bức xúc lớn nhất nằm ở các tiện ích mà theo các hộ dân, An Gia đã lập lờ đánh lận con đen để lừa đảo.

Chủ đầu tư quảng cáo, An Gia Star gồm công viên và hồ bơi biệt lập, chủ đầu tư xây rào quanh dự án. Tuy nhiên, sau khi bàn giao cho cư dân, hàng rào bị phá bỏ, cư dân ở dự án Tân Mai bên cạnh tràn qua sử dụng chung hồ bơi.

Khi người dân khiếu nại thì mới biết, rằng An Gia Star chỉ là một phần nằm trong tổng thể dự án cũ đã được quy hoạch 1/500 của Công ty Tân Bình, trong đó có cả phần của dự án Tân Mai. Với phê duyệt quy hoạch này, các tiện ích tại An Gia Star là tiện ích chung của dự án tổng thể và Tân Mai cũng được quyền sử dụng. Nhiều cư dân bức xúc, nếu ngay từ đầu biết phải chia sẻ tiện ích chung với cư dân bên ngoài, thì nhiều người đã không đồng ý mua căn hộ ở đây.

Dự án Smartel The Signial

Theo Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đăng ngày 24/11/2019, dự án Signial có tên đầy đủ là Smartel The Signial. Dự án cao 33 với tổng số 1.150 sản phẩm bất động sản.



Chủ đầu tư (Công ty An Gia Phú Thịnh thuộc An Gia Invesment) không gọi là căn hộ mà gọi là “sản phẩm bất động sản” hay smartel. Sở dĩ là bởi diện tích mỗi “sản phẩm bất động sản” này rất nhỏ, chỉ từ 31m2 đến 39m2; thời hạn sử dụng đến năm 2060 và không có sổ đỏ.

Công trường dự án Smartel The Signial vẫn trong quá trình san lấp. Ảnh: Moitruongvadothi.

Trong khi đó, giá bán các “sản phẩm bất động sản” này không hề rẻ, khách hàng sẽ phải trả tới 42 triệu đồng/m2 mà thời hạn sử dụng tính tới thời điểm hiện tại là chỉ còn 41 năm.



Đáng nói, dự án đã được ra mắt và mở bán từ lâu, khách hàng đã phải đóng tiền theo từng giai đoạn với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng tới tháng 11/2019 dự án này vẫn còn nằm “án binh bất động” chưa có dấu hiệu thi công. Chưa biết tới khi nào khách hàng mới được nhận “sản phẩm bất động sản”?