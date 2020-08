Dịch COVID-19: Mặt bằng phố cổ Hà Nội giảm hàng chục triệu vẫn ế khách thuê

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 4/8, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, tại nhiều mặt bằng phố cổ Hà Nội vốn buôn bán quần áo nay đồng loạt đóng cửa, treo biển cho thuê nhà, thuê cửa hàng. Một số tiểu thương ở đây cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khách du lịch không có (chủ yếu là du khách nước ngoài), không thể nào bán được sản phẩm nên dẫn đến việc bị cạn kiệt vốn. Nếu tiếp tục duy trì cửa hàng chỉ có thể chống đỡ được khoảng 1 - 2 tháng tới, nhưng nợ sẽ chồng lên rất nhiều. Do vậy, hướng tốt nhất là tạm thời đóng cửa, trả lại mặt bằng, chờ đợi dịch qua đi. Mặt bằng treo biển cho thuê tại khu phố Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) trước đây chủ yếu được khách thuê để kinh doanh thời trang. Những tấm biển, băng rôn "cho thuê nhà" xuất hiện nhan nhản tại khu vực phố cổ Hà Nội. Giá cho thuê mặt bằng tại khu vực phố cổ sẽ tùy từng diện tích và giao động từ vài chục triệu đến gần 100 triệu đồng/tháng. Liên hệ với bà H., chủ mặt bằng này cho biết, trước đây chưa có dịch COVID-19 gia đình bà cho khách thuê mặt bằng tầng 1 với giá 90 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ khi có dịch, để “ưu đãi” cho khách nên gia đình bà giảm giá thuê xuống còn 70 triệu đồng/tháng. “Khách có thể thanh toán theo 1, 3 hoặc 6 tháng/lần cũng được”, bà H chia sẻ thêm “ưu đãi”. Tương tự, tại một địa điểm mặt bằng khác có diện tích nhỏ hơn, PV được nữ gia chủ tên Hằng cho biết: “Tôi cho thuê 35 triệu đồng/tháng, mở cửa hàng ở đây đẹp. Nhà hơi nhỏ nhưng cân đối, ở đây có cả gác lửng, khép kín. Đợt trước mọi người thuê giá của tôi cao hơn chút, nhưng so với các nhà khác còn rẻ hơn”. Một cửa hàng vừa treo thông báo xả hàng, vừa treo luôn biển cho thuê nhà. Trước đó, hồi đầu tháng 5/2020, khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế và các hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường hầu hết các trung tâm thương mại, chủ nhà cho thuê mặt bằng tại Hà Nội đều đã giảm giá từ 20 - 30% nhưng vẫn không có người thuê hoặc bị trả lại mặt bằng... Đến nay, dịch COVID-19 lại bùng phát và diễn biến phức tạp, khiến những người kinh doanh chưa kịp ổn định đã phải loay hoay trả lại mặt bằng. Đặc biệt, kết luận tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều ngày 31/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu: Tất cả các quán bar, karaoke, hàng quán, quán nước vỉa hè, lễ hội tập trung đông người phải tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/8. Các nhà hàng bán hàng nhưng phải tiến hành giãn cách, 2 người cách xa từ 1m trở lên, khi mua hàng cũng như vậy. Thực hiện nghiêm chỉ đạo này, nhiều người đã không ra đường nếu không có việc cần thiết nên càng khiến các hộ kinh doanh, cho thuê mặt bằng ở phố cổ "khóc ròng". Hình ảnh thưa vắng tại một số tuyến đường xung quanh trung tâm Hà Nội.

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 4/8, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, tại nhiều mặt bằng phố cổ Hà Nội vốn buôn bán quần áo nay đồng loạt đóng cửa, treo biển cho thuê nhà, thuê cửa hàng. Một số tiểu thương ở đây cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khách du lịch không có (chủ yếu là du khách nước ngoài), không thể nào bán được sản phẩm nên dẫn đến việc bị cạn kiệt vốn. Nếu tiếp tục duy trì cửa hàng chỉ có thể chống đỡ được khoảng 1 - 2 tháng tới, nhưng nợ sẽ chồng lên rất nhiều. Do vậy, hướng tốt nhất là tạm thời đóng cửa, trả lại mặt bằng, chờ đợi dịch qua đi. Mặt bằng treo biển cho thuê tại khu phố Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) trước đây chủ yếu được khách thuê để kinh doanh thời trang. Những tấm biển, băng rôn "cho thuê nhà" xuất hiện nhan nhản tại khu vực phố cổ Hà Nội. Giá cho thuê mặt bằng tại khu vực phố cổ sẽ tùy từng diện tích và giao động từ vài chục triệu đến gần 100 triệu đồng/tháng. Liên hệ với bà H., chủ mặt bằng này cho biết, trước đây chưa có dịch COVID-19 gia đình bà cho khách thuê mặt bằng tầng 1 với giá 90 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ khi có dịch, để “ưu đãi” cho khách nên gia đình bà giảm giá thuê xuống còn 70 triệu đồng/tháng. “Khách có thể thanh toán theo 1, 3 hoặc 6 tháng/lần cũng được”, bà H chia sẻ thêm “ưu đãi”. Tương tự, tại một địa điểm mặt bằng khác có diện tích nhỏ hơn, PV được nữ gia chủ tên Hằng cho biết: “Tôi cho thuê 35 triệu đồng/tháng, mở cửa hàng ở đây đẹp. Nhà hơi nhỏ nhưng cân đối, ở đây có cả gác lửng, khép kín. Đợt trước mọi người thuê giá của tôi cao hơn chút, nhưng so với các nhà khác còn rẻ hơn”. Một cửa hàng vừa treo thông báo xả hàng, vừa treo luôn biển cho thuê nhà. Trước đó, hồi đầu tháng 5/2020, khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế và các hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường hầu hết các trung tâm thương mại, chủ nhà cho thuê mặt bằng tại Hà Nội đều đã giảm giá từ 20 - 30% nhưng vẫn không có người thuê hoặc bị trả lại mặt bằng... Đến nay, dịch COVID-19 lại bùng phát và diễn biến phức tạp, khiến những người kinh doanh chưa kịp ổn định đã phải loay hoay trả lại mặt bằng. Đặc biệt, kết luận tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều ngày 31/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu: Tất cả các quán bar, karaoke, hàng quán, quán nước vỉa hè, lễ hội tập trung đông người phải tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/8. Các nhà hàng bán hàng nhưng phải tiến hành giãn cách, 2 người cách xa từ 1m trở lên, khi mua hàng cũng như vậy. Thực hiện nghiêm chỉ đạo này, nhiều người đã không ra đường nếu không có việc cần thiết nên càng khiến các hộ kinh doanh, cho thuê mặt bằng ở phố cổ "khóc ròng". Hình ảnh thưa vắng tại một số tuyến đường xung quanh trung tâm Hà Nội.