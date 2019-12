9 tháng mới đạt 19% kế hoạch, Bất động sản An Gia "bánh vẽ" mục tiêu khủng 2019?

(Kiến Thức) - Năm 2020, Bất động sản An Gia đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.600 tỷ đồng, gấp 7 lần năm 2019 và lãi ròng đạt 450 tỷ đồng, tăng 50%. Mỗi năm sẽ chi từ 5.000 đến 10.000 tỷ đồng để tạo quỹ đất.

Chiều ngày 19/12, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia, AGG) đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu AGG đến các nhà đầu tư.



Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Bá Sáng cho biết 75 triệu cổ phiếu AGG sẽ chính thức niêm yết tại HoSE kể từ ngày 9/1/2020.

Thông tin về mức giá chưa được lãnh đạo An Gia công bố chính thức.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Bá Sáng, mức giá dự kiến chào sàn của cổ phiếu AGG sẽ vào khoảng 25.000 - 30.000 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng chia sẻ tại buổi giới thiệu cổ phiếu AGG.

An Gia thành lập năm 2006 kinh doanh chính ở mảng môi giới bất động sản. Năm 2012, Công ty họat động theo hình thức công ty cổ phần. Tới năm 2014, Công ty chính thức chuyển trọng tâm kinh doanh sang phát triển sản phẩm bất động sản bằng việc ra mắt 2 dự án thuộc phân khúc vừa tại TP.HCM.

Đến hiện tại, An Gia đã phát triển một số dự án tại thị trường TP.HCM như The Star (Bình Tân), The Garden (Tân Phú), Riverside, Skyline (quận 7); tại Vũng Tàu có River Panorama 1 &2, The Sóng.

Lãi ròng tăng trưởng đột biến trong 3 năm qua

Về tình hình kinh doanh, năm 2019, An Gia ước tính doanh thu thuần 359 tỷ đồng nhưng lãi ròng đạt đến 320 tỷ đồng. Thực tế, trong 9 tháng 2019, doanh thu và lãi ròng của An Gia chỉ đạt lần lượt gần 248 tỷ đồng và 67 tỷ đồng, sụt giảm 77% và 78% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, 9 tháng An Gia mới thực hiện được gần 19% kế hoạch lợi nhuận. Vậy An Gia dựa vào đâu để đạt được kế hoạch đặt ra cho năm 2019 với con số khủng như vậy?



Theo chia sẻ, doanh thu năm 2019 không đến từ bàn giao nhà như năm 2018 mà từ dịch vụ tư vấn, vận hành và phát triển dự án mở bán trong năm tới và doanh thu bán lẻ các căn hộ còn lại.

Trong giai đoạn 2016-2018, lãi ròng mà Công ty thu về tăng trưởng đột biến rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng của doanh thu. Lãi ròng trong năm 2016 chỉ đạt hơn 1,5 tỷ đồng, 2017 tăng lên 58,5 tỷ đồng và đạt đến 293 tỷ đồng năm 2018.



Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2020 đạt 2.600 tỷ đồng, gấp 7 lần năm 2019 và lãi ròng đạt 450 tỷ đồng, tăng 50%.

Do trong năm tới, An Gia triển khai bán các dự án đã ra mắt như Westgate, đồng thời mở bán các dự án mới gồm BD7.0 tại Bình Dương, PT5.0, PT5.8, và PT9.0 và một số dự án khác đang trong quá trình ký kết.

Vẫn chưa có nhiều quỹ đất

Chia sẻ với giới đầu tư, lãnh đạo An Gia cho biết hiện công ty sở hữu 70 ha, tại TP.HCM gồm có 30 ha tại Bình Chánh, 12 ha tại quận 7 và một số tỉnh thành lân cận gồm 7 ha tại Bình Dương, 21 ha tại Phan Thiết. Ngoài ra, Công ty đang đàm phán một số khu đất với tổng diện tích 40 ha.

Quỹ đất của An Gia. Nguồn: An Gia

Theo An Gia, quỹ đất này so với thị trường không nhiều, vì tốc độ bán hàng quá nhanh. Thách thức của An Gia là phải không ngừng gia tăng quỹ đất. Tuy nhiên, lợi thế là sở hữu quỹ đất sạch với nguồn gốc minh bạch, pháp lý tương đối hoàn thiện giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển dự án.

Với quy mô quỹ đất hiện tại, công ty có thể cung cấp ra thị trường khoảng 9.000 - 12.000 căn hộ trong vòng 3 năm tới, đảm bảo nguồn doanh thu, lợi nhuận ổn định.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM gặp khó khăn về việc mở rộng quỹ đất (chủ yếu do vấn đề pháp lý), An Gia đề ra kế hoạch đẩy mạnh gia tăng quỹ đất thông qua các hoạt động M&A.

Mục tiêu là các dự án có chi phí vừa phải khoảng dưới 1.000 tỷ/dự án, pháp lý minh bạch (đã có sổ đỏ, được chấp thuận chủ trương đầu tư) tại TP.HCM và các tỉnh Long An, Đồng Nai, miền Tây với chi phí khoảng 500 tỷ đồng/dự án. Mỗi năm sẽ chi từ 5.000 -10.000 tỷ đồng để tạo quỹ đất.