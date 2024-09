Bánh Trung thu hình rau củ quả được nhiều người yêu thích

Ngày nay, việc tặng bánh nướng, bánh dẻo trong tháng 8 Âm lịch là một nét truyền thống với nhiều người. Thời gian này, thị trường bánh Trung thu đã khá nhộn nhịp. Cũng như mọi năm, bánh Trung thu có nhiều ý tưởng mới lạ và đặc trưng về chủng loại lẫn hình thức.

Chị Khánh Vi cũng cho biết, năm nay bánh Trung thu có hình dáng trái cây, rau củ hay động vật vẫn được nhiều người yêu thích. Bánh được tạo hình các loại rau củ quả như dâu tây, củ cải, củ lạc, hình heo, sư tử, trâu... với phần nhân chủ yếu là nhân thập cẩm truyền thống.Thành phẩm bánh nướng hình rau, củ, quả, động vật vừa ra lò.Chị Vi cũng cho hay, hình thức của bánh Trung thu cũng rất quan trọng. Vì vậy, chị luôn phải tìm và lựa chọn các loại hộp bánh đẹp mắt và có ý nghĩa. Trong ảnh: Một số hộp bánh được khách hàng yêu thích trong năm nay.Ngoài hình vuông, chữ nhật, hộp bánh hình bán nguyệt cũng được nhiều người lựa chọn.Giỏ bánh cũng là 1 lựa chọn của nhiều khách hàng ưa hình thức. Với loại giỏ này, khách hàng sẽ có cảm nhận mang hơi hướng của truyền thống.Cũng theo chị Vi, nhiều khách hàng còn đặt bánh có in hình logo riêng. Để chiều lòng khách, chị tự thiết kế riêng khuôn bánh cho từng khách hàng. "Thường thì doanh nghiệp sẽ đặt bánh này tặng cho nhân viên. Thấy bánh có in hình logo của công ty nơi mình làm việc, chắc hẳn họ sẽ thêm phần yêu công ty hơn", chị Vi bày tỏ.Bánh Trung thu handmade "lên ngôi" nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng chọn các sản phẩm bánh Trung thu phải có nguồn gốc rõ ràng. Tuyệt đối không mua bánh trên các trang mạng nếu không có thông tin về địa chỉ người bán cũng như nơi bán.