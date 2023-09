Bóc giá những chiếc bánh trung thu dát vàng gây sốt thị trường

Lấy ý tưởng từ nghề kim hoàn truyền thống của gia đình, năm nay anh Vũ Long (quận 3, TP HCM) cho ra mắt hàng trăm chiếc bánh trung thu dát vàng. Ảnh chụp màn hình Dân trí Những chiếc bánh trung thu dát vàng này có giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình Dân trí Nguyên liệu làm ra bánh trung thu gồm có bột mì, đậu xanh, đậu đỏ, khoai môn, trứng... Ảnh chụp màn hình Dân trí Vàng dát lên bánh là vàng 24k dành cho thực phẩm có giá 3,8 triệu đồng cho một xấp 10 lá. Ảnh chụp màn hình Dân trí Năm ngoái, bánh trung thu dát vàng 24k của khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake được bán với giá 6 triệu đồng/hộp. Ảnh: Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake Bánh trung thu phủ vàng của 24K của Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake được làm từ nhiều nguyên liệu đặc biệt như đậu đỏ, khoai môn, sầu riêng... nhập khẩu 100% từ Hong Kong. Ảnh: Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake Nhắc đến bánh trung thu dát vàng không thể bỏ qua hộp bánh trung thu trị giá gần 15 triệu đồng (khoảng 630 USD) của Singapore. Hộp bánh trung thu dát vàng còn đi kèm với một ấm trà và đĩa bằng vàng. Ảnh: Getty Theo giới thiệu, hộp bánh trung thu gồm 4 chiếc. Mỗi chiếc đều được bọc trong lá vàng 24k. Ảnh: Getty Phía dưới là lớp bánh ngọt rồi đến nhân sầu riêng xay nhuyễn. Trong cùng là lớp vỏ chocolate đen và bột nấm cục truffle. Ảnh: Getty Không hướng tới phân khúc bình dân, những hộp bánh trung thu dát vàng cao cấp thường được khách hàng mua để tặng đối tác quan trọng hoặc làm quà biếu. Ảnh: Dân trí Video:Bánh trung thu mức giá trên trời.

Lấy ý tưởng từ nghề kim hoàn truyền thống của gia đình, năm nay anh Vũ Long (quận 3, TP HCM) cho ra mắt hàng trăm chiếc bánh trung thu dát vàng. Ảnh chụp màn hình Dân trí Những chiếc bánh trung thu dát vàng này có giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình Dân trí Nguyên liệu làm ra bánh trung thu gồm có bột mì, đậu xanh, đậu đỏ, khoai môn, trứng... Ảnh chụp màn hình Dân trí Vàng dát lên bánh là vàng 24k dành cho thực phẩm có giá 3,8 triệu đồng cho một xấp 10 lá. Ảnh chụp màn hình Dân trí Năm ngoái, bánh trung thu dát vàng 24k của khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake được bán với giá 6 triệu đồng/hộp. Ảnh: Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake Bánh trung thu phủ vàng của 24K của Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake được làm từ nhiều nguyên liệu đặc biệt như đậu đỏ, khoai môn, sầu riêng... nhập khẩu 100% từ Hong Kong. Ảnh: Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake Nhắc đến bánh trung thu dát vàng không thể bỏ qua hộp bánh trung thu trị giá gần 15 triệu đồng (khoảng 630 USD) của Singapore. Hộp bánh trung thu dát vàng còn đi kèm với một ấm trà và đĩa bằng vàng. Ảnh: Getty Theo giới thiệu, hộp bánh trung thu gồm 4 chiếc. Mỗi chiếc đều được bọc trong lá vàng 24k. Ảnh: Getty Phía dưới là lớp bánh ngọt rồi đến nhân sầu riêng xay nhuyễn. Trong cùng là lớp vỏ chocolate đen và bột nấm cục truffle. Ảnh: Getty Không hướng tới phân khúc bình dân, những hộp bánh trung thu dát vàng cao cấp thường được khách hàng mua để tặng đối tác quan trọng hoặc làm quà biếu. Ảnh: Dân trí Video:Bánh trung thu mức giá trên trời.