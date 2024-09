Bánh trung thu mochi khổng lồ “gây bão” thị trường Việt

Thị trường bánh trung thu năm nay xuất hiện nhiều sản phẩm mới lạ, độc đáo, theo xu hướng giới trẻ. Trong đó, phải kể đến bánh trung thu mochi khổng lồ nội địa Trung Quốc. Ảnh: FB Mai Mít Đáng chú ý, bánh trung thu mochi khổng lồ bất ngờ lọt top vị bánh nổi rần rần trên mạng xã hội, thậm chí liên tục "cháy hàng" trên các nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: FB Tran PhucBánh trung thu mochi khổng lồ có kích thước lớn hơn bánh trung thu truyền thống, trọng lượng khoảng 500 gram. Ảnh: Shopee Bên trong là lớp nhân mochi kéo sợi, kết hợp chà bông, trứng muối khiến bánh trung thu có hương vị mới lạ. Ảnh: FB Dam Ai Linh Bánh trung thu mochi đang được rao bán từ 55.000-90.000 đồng/chiếc, rẻ hơn nhiều so với các mẫu bánh trung thu truyền thống với trọng lượng chỉ 150-250gram. Ảnh: FB Dam Ai Linh Chị Trang (Hà Đông, Hà Nội), bán hàng online cho biết, bánh trung thu mochi là hàng nội địa nhập từ Đài Bắc (Trung Quốc), có 5 lớp với vị mới lạ vừa to lại rẻ nên được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: FB Tran Phuc Năm ngoái, chị Trang đã nhập bánh trung thu mochi về bán nhưng năm nay độ hot của bánh tăng vọt do nhiều người đăng tải video trên TikTok. Ảnh: FB Dam Ai Linh Không chỉ tạo "cơn sốt" trên mạng xã hội, bánh trung thu mochi khổng lồ còn ghi nhận doanh thu khủng trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là TikTok Shop. Ảnh: FB Dam Ai Linh Theo dữ liệu từ nền tảng EcomHeat của YouNet ECI, thu thập từ 12 gian hàng bán chạy nhất trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 10/8, tổng doanh thu của bánh trung thu mochi đạt 1,27 tỷ đồng, với gần 23.000 sản phẩm được bán ra. Ảnh: FB Kim Ha Sang Đáng chú ý, trong tuần đầu tiên của tháng 8, doanh thu của bánh trung thu mochi đã đạt đỉnh với con số ấn tượng 601,7 triệu đồng, tăng gấp ba lần so với tuần trước đó. Ảnh: FB Thảo Beesu Để đảm bảo an toàn chất lượng, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ thông tin về nguồn gốc, các bình luận và đánh giá của người mua hàng trước đó; không nên mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: FB Đoàn Hương

