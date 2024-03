Bán NƠXH từ 250 triệu đồng, Viglacera đang lãi lỗ sao?

Hơn 3.000 căn với giá dưới 10 triệu/m2



Sáng 16/3/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại hội nghị này, đại diện các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Hoàng Quân, Becamex, Viglacera đã báo cáo tình hình triển khai và chia sẻ về những khó khăn đối với loại hình nhà ở xã hội.

Trong đó, ông Trần Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera (mã: VGC) thông tin, hưởng ứng chương trình nhà ở xã hội, Viglacera đã triển khai ngay việc đầu tư và đưa vào bàn giao khoảng 5.000 căn hộ nhà ở xã hội, chủ yếu ở Hà Nội.

Ngoài ra, Tổng Công ty Viglacera cũng đang triển khai loạt nhà ở xã hội tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam và Phú Thọ với tổng quy mô hơn 10.000 căn nhà ở xã hội. Đặc biệt, doanh nghiệp đã có sẵn khoảng 3.000 căn có thể đưa vào sử dụng với giá bán từ 8 - 10 triệu đồng/m2 và giá căn hộ từ 250 triệu đồng đến khoảng 600 triệu đồng.

Dự án nhà ở xã hội CT3, CT4 thuộc Khu đô thị mới Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư.

Theo đó, để có giá bán này, Viglacera đã tối ưu hoá các giải pháp thiết kế và vật liệu xây dựng tự sản xuất. Lãnh đạo doanh nghiệp này cũng cho biết, doanh nghiệp đang gặp một số khó khăn trong việc kinh doanh những căn hộ này do các quy định còn hạn chế về đối tượng cũng như điều kiện thuê mua.

Tình hình kinh doanh Viglacera thế nào?

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, doanh thu thuần của công ty đạt gần 13.194 tỷ đồng, giảm 10% so với 2022 và lãi sau thuế năm 2023 của Viglacera giảm 39% còn 1.162 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Viglacera lên kế hoạch doanh thu tổng công ty đạt 13.468 tỷ đồng, giảm 14,5% so với mức mục tiêu của năm 2023. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 ở mức 1.216 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức mục tiêu 1.210 tỷ đồng của năm 2023.

Tổng Công ty Viglacera đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ trong năm 2024 lần lượt ở mức 5.000 tỷ đồng và 1.100 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,3% và 16% so với mức mục tiêu của năm 2023.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, doanh thu công ty ước đạt 67% kế hoạch quý 1/2024 và đạt 91% so với cùng kỳ; và lợi nhuận trước thuế ước đạt 14% kế hoạch năm và vượt 128% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ công tác xuất khẩu tháng 2/2024 đạt 2,8 triệu USD, luỹ kế 2 tháng đầu năm 2023 đạt 5,5 triệu USD, vượt 18% so với cùng kỳ. Ước tính trong 2 tháng đầu năm, Viglacera lãi trước thuế khoảng 170 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.194 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 1.602 tỷ đồng và 1.162 tỷ đồng, giảm 30% và 39% so với năm trước. Với việc đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 thận trọng ở mức 1.210 tỷ đồng, Viglacera đã vượt 32% kế hoạch đề ra.

Trong cơ cấu doanh thu của Viglacera năm 2023, mảng cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng vẫn đóng góp lớn nhất với gần 4.514 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, doanh thu các mảng khác hầu hết đều sụt giảm, trong đó, doanh thu bán gạch ốp lát lại giảm 3,3% về 3.459 tỷ đồng, doanh thu bán các sản phẩm kính, gương giảm tới 31% còn 2.005 tỷ đồng và doanh thu bán gạch, ngói cũng giảm 25% còn 1.270 tỷ đồng. Đặc biệt, giảm mạnh nhất là doanh thu bán hàng hóa bất động sản từ mức 1.065 tỷ đồng về 100 tỷ đồng, giảm 90%.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Viglacera ở mức 24.099 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi tăng 15% lên 2.468 tỷ đồng; chi phí rót vào các dự án dang dở và hàng tồn kho tăng 9% lên 10.969 tỷ đồng.