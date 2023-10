Chứng khoán ngày 12/10: MWG và GEX có loạt lưu ý

MWG (Khuyến nghị Mua): Ánh mắt dồn về Bách Hóa Xanh

Chứng khoán Phú Hưng (PHS) : Kết thúc quý 02.2023, Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 29,465 tỷ VND (+8.7% QoQ, -14.2% YoY) và 17.4 tỷ VND (-18.2% QoQ, -98.5% YoY). Lợi nhuận hoạt động của công ty lũy kế 6 tháng đầu năm đã giảm 50.4% so với cùng kỳ do tiêu thụ yếu và tác động từ cuộc chiến về giá.

Dự phóng: Chúng tôi kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm 2023 sẽ lần lượt đạt 109,699 VND (-17.8% YoY) và 356 tỷ VND (-91.3% YoY) do cạnh tranh, sức cầu tiêu thụ yếu dẫn đến chi phí marketing, khuyến mãi tăng cao.

Định giá & khuyến nghị: Sử dụng phương pháp Định giá từng phần (SOTP), chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 65,900 VND/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với mức tăng giá tiềm năng là 37.4%. Định giá của chúng tôi đã phản ánh con số ước tính dựa trên kịch bản cơ sở trong giai đoạn 5 năm tiếp theo và chưa tính đến các chuỗi Ava.

Rủi ro: (1) Suy yếu sức mua do suy thoái kinh tế; (2) Rủi ro hàng tồn kho; (3) Rủi ro thương vụ bán vốn không hoàn thành.

Bách hóa xanh là tâm điểm hiện tại:

Kết quả kinh doanh quý II của MWG cho đến thời điểm hiện tại chưa cho thấy những tín hiệu hồi phục rõ ràng. Kết thúc quý 02.2023, lợi nhuận hoạt động (EBIT) của công ty chỉ đạt 0.88 tỷ đồng, nếu loại bỏ khoản thu nhập tài chính giá trị 585 tỷ đồng (+96.6% YoY), kết quả kinh doanh của quý này có thể đã chuyển sang lỗ. Điều này chủ yếu đến từ sức cầu rất yếu của nền kinh tế nói chung và các sản phẩm ICT nói riêng. Hơn nữa, cuộc chiến về giá giữa các chuỗi bán lẻ đã khiến biên lợi nhuận gộp của công ty teo tóp và kéo theo chi phí bán hàng tăng mạnh nhằm giành lấy thị phần trong thời điểm thị trường khó khăn.

Tuy nhiên chúng tôi cho rằng cuộc chiến về giá sẽ phải đi đến hồi kết bởi đây không phải là một chiến lược có thể duy trì trong thời gian lâu dài. Ngay khi việc giảm giá dừng lại, sẽ không thiếu các nhà bán lẻ nhỏ lẻ gia nhập cuộc chơi và lấp lại khoảng trống về giá mà các ông lớn để lại.

Điều này đồng nghĩa với việc các nhà bán lẻ hàng đầu như MWG sẽ phải đi tìm điểm cân bằng giữa việc cạnh tranh thị phần và duy trì khả năng sinh lợi. Trước mắt chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận gộp và doanh số bán hàng của công ty sẽ bắt đầu có sự hồi phục mang tính mùa vụ bắt đầu từ quý 3 nhờ vào các dịp mua sắm tựu trường và dịp cuối năm. Đồng thời cuộc chiến về giá cũng đã tạm thời cho thấy tín hiệu hạ nhiệt trong thời gian qua.

GEX (Khuyến nghị Mua): Vị thế tốt để nắm bắt đà tăng trưởng tiêu thụ điện và các KCN

Chứng khoán Vietcap: Chúng tôi công bố báo cáo lần đầu về CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu là 24.600 đồng/CP. GEX có lịch sử tăng trưởng mạnh thông qua M&A. Công ty đã tái cơ cấu các công ty thống trị trong ngành thiết bị điện của Việt Nam thành công ty con mà GEX sở hữu 80% cổ phần (UPCoM: GEE) và hợp nhất Viglacera (HSX: VGC) – chủ đầu tư khu công nghiệp (KCN) lớn thứ hai ở miền Bắc.

Chúng tôi dự báo mức tăng trưởng tiêu thụ điện đạt 9% mỗi năm và tăng gấp đôi/gấp ba công suất điện quốc gia/năng lượng tái tạo vào năm 2030, thúc đẩy nhu cầu về thiết bị điện. Sự phục hồi theo chu kỳ của bất động sản và tăng trưởng cơ cấu dân số đô thị ở Việt Nam sẽ thúc đẩy nhu cầu về nhà ở, từ đó làm tăng nhu cầu về vật liệu xây dựng và dây cáp điện. Chúng tôi cũng kỳ vọng dòng vốn FDI sẽ tăng mạnh khi các nhà sản xuất toàn cầu dịch chuyển đến Việt Nam, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu KCN cao hơn.

Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 sẽ tăng 14% đạt 420 tỷ đồng chủ yếu do khoản lỗ đầu tư từ công ty mẹ của GEX giảm. Trong năm 2024, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của GEX sẽ tăng 86% YoY do (1) LNST sau lợi ích CĐTS của GEE tăng 51% YoY do nhu cầu thiết bị điện tăng và hiệu suất hoạt động cao hơn của các trang trại điện gió và (2) LNST sau lợi ích CĐTS của VGC tăng 35 % YoY nhờ doanh số VLXD phục hồi & thu nhập ổn định từ việc cho thuê BĐS.

Chúng tôi dự báo GEX sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 đạt 47%, nhờ mức tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS 2 chữ số từ GEE/VGC, công suất cấp nước tăng gấp đôi, hiệu suất cao hơn của danh mục năng lượng tái tạo và đóng góp từ khách sạn Trần Nguyên Hãn mới ở Hà Nội.

GEX có định giá hấp dẫn với P/E năm 2024 đạt 22,9 lần với PEG tương ứng đạt 0,5. Theo quan điểm của chúng tôi, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh chứng minh cho mức P/E cao. Chúng tôi dự báo GEX sẽ trả cổ tức tiền mặt ở mức 1.000 đồng/năm.

Yếu tố hỗ trợ: lợi nhuận thoái vốn ước tính đạt 2,2 nghìn tỷ đồng cho 241 MW năng lượng tái tạo; đóng góp của TITAN Corp và 50.000 căn nhà ở xã hội.

Rủi ro: lỗ từ đầu tư chứng khoán; bất động sản phục hồi yếu hơn dự kiến.

GEX thoái vốn danh mục năng lượng tái tạo quy mô nhỏ để đầu tư vào các dự án quy mô lớn.

Danh mục đầu tư hiện tại của GEX cho thấy hiệu quả HĐKD vững chắc, với tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) dao động từ 9%-15%. Chúng tôi định giá danh mục đầu tư này ở mức 5,8 nghìn tỷ đồng, tương ứng với mức lợi nhuận thoái vốn tiềm năng là 2,2 nghìn tỷ đồng và P/E thoái vốn là 20 lần . GEX đang tích cực xem xét đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 3.900 MW, trong đó đáng chú ý là trang trại gió gần bờ 800 MW ở tỉnh Sóc Trăng.

GEE dự kiến đạt CAGR doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt là 11% và 32% trong giai đoạn 2023-2027. Với thị phần 30%-35%, chuỗi giá trị đầy đủ trải dài từ đồng thô đến dây điện/cáp/máy biến áp (MBA) và công suất đồng tăng gấp đôi lên 60.000 tấn, chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận gộp của GEE có thể cải thiện từ 12,8% vào năm 2023 lên 14,0% vào năm 2027.

Chúng tôi dự báo GEE sẽ tạo ra dòng tiền từ HĐKD (CFO) ổn định ở mức 1,5 nghìn tỷ đồng mỗi năm cho GEX vào giai đoạn 2023-2027.