An Giang: Vì sao Công ty Xây dựng Tân Nam bị cấm thầu 1 năm?

Ngày 10/10/2024, UBND tỉnh An Giang đã ra Quyết định số 1535/QĐ-UBND cấm Công ty CP xây dựng Tân Nam tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh từ 10/10/2024 đến 10/10/2025.

Quyết định số 1535/QĐ-UBND nêu, Công ty Xây dựng Tân Nam đã có hành vi Chuyển nhượng 01 phần khối lượng công việc của Hợp đồng số 134/HĐXD-BQLDA ngày 10 tháng 11 năm 2019; Phụ lục Hợp đồng số 134A/PLHĐXD-BQLDA ngày 27 tháng 11 năm 2019 và Phụ lục Hợp đồng số 134B/PLHĐXD-BQLDA ngày 17 tháng 01 năm 2020 ký giữa Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam và Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 về việc gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án Kè chống sạt lở sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú tân, tỉnh An Giang.

Theo thời điểm vi phạm, hành vi vi phạm bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013; tại khoản 8, Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023; tại khoản 2, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và tại điểm b khoản 1, Điều 125 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Công ty CP xây dựng Tân Nam có địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An; thành lập năm 2014 với loại hình Công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Trần Tử Đồng Khánh.

Từ năm 2015 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 67/79 gói, trượt 10 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 38.535 tỷ đồng (với hơn 20.563 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 4.458 tỷ đồng (có 1.532 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); với vai trò liên danh 34.076 tỷ đồng (có 19.031 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Thường tham gia và trúng do các bên mời thầu như: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Ban quản lý dự án 6...

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả Gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 306,616 tỷ đồng với 10 nhà thầu cạnh tranh, trong đó công ty CP xây dựng Tân Nam dự thầu độc lập với giá 274,416 tỷ đồng.

Nhà thầu cũng được ghi nhận trúng gói thầu:

Ngày 16/1/2024, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Quyết định 10/QĐ-QLDA cho Công ty CP xây dựng Tân Nam trúng gói thầu số 17: Xây dựng kè Tịnh Thới thuộc dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với giá 149,925 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 158,994 tỷ đồng).

Tại An Giang, trong các năm 2022-2023, nhà thầu được công bố trúng 3 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, cả với vai trò nhà thầu độc lập và liên danh, cụ thể:

Ngày 23/2/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang phê duyệt Quyết định 308 QĐ-BQLDA cho Liên danh Công ty CP xây dựng Tân Nam và Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng 620 trúng Gói thầu số 17: Thi công công trình chính (các hạng mục từ Km15+451 đến cuối tuyến và nhánh nối với ĐT.953) thuộc Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp với giá 534,028 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 534,186 tỷ đồng) theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

15/7/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang, phê duyệt Quyết định 1847/QĐ-BQLDA cho Công ty CP xây dựng Tân Nam trúng gói thầu số 14: Thi công hoàn thiện hạng mục kè bảo vệ (phần trên cạn) đoạn lý trình từ K0 đến K0+150 thuộc dự án Kè khắc phục khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn (đoạn từ nhà máy Việt Hưng đến rạch Mương Thơm), phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang với giá 14,157 tỷ đồng (giá gói thầu 14,157 tỷ đồng), theo hình thức chỉ định thầu rút gọn,

Ngày 28/8/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang đã phê duyệt Quyết định 1916/QĐ-BQLDA cho liên danh Công ty CP xây dựng Tân Nam, Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP, Tổng công ty Thành An trúng gói thầu số 45: Thi công xây lắp công trình đoạn từ Km43+500 đến cuối dự án thành phần 1 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 với giá 2.035,162 tỷ đồng (giá gói thầu 2.313,239 tỷ đồng), theo hình thức chỉ định thầu thông thường...