Trà Vinh: Công bố kết quả 2 gói thầu xây lắp ở Trà Cú

Ngày 18/10/2024, ông Huỳnh Văn Danh, Trường phòng kinh tế hạ tầng huyện Trà Cú, ký 2 quyết định, gồm: Quyết định số 266/QĐ-PKT&HT, phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường nhựa số 4, thị trấn Định An; Quyết định số 267/QĐ-PKT&HT, phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường nhựa khóm 4, thị trấn Trà Cú.

Theo đó, gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường nhựa số 4, thị trấn Định An, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Trần Quyết Thắng (địa chỉ số 79C, Kho Dầu, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh), giá trúng thầu 1.374.559.045 đồng (giá gói thầu 1.447.042.000 đồng).

Một phần Quyết định số 266/QĐ-PKT&HT, phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh qua mạng Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường nhựa số 4, thị trấn Định An. Nguồn: MSC

Trước đó, gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường nhựa số 4, thị trấn Định An, hoàn thành mở thầu ngày 11/09/2024, với 3 nhà thầu tham gia dự thầu, gồm:

Công ty TNHH xây dựng thương mại Lâm Khôi, tham gia dự thầu với giá 1.440.575.737 (giá dự thầu sau giảm 1.152.460.590 đồng); Công ty cổ phần Cầu Cần Thơ, tham gia dự thầu với giá 1.281.650.086 đồng; Công ty TNHH Một thành viên Trần Quyết Thắng, tham gia dự thầu với giá 1.374.559.045 đồng.

Tuy nhiên, cả 2 đối thủ của Công ty TNHH Một thành viên Trần Quyết Thắng đều bị đánh trượt với cùng 1 kết luận: "Do nhà thầu không đáp ứng về tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật nên các nội dung trên không cần thiết làm rõ vì trong mọi trường hợp làm rõ thì E-HSDT của nhà thầu vẫn không đáp ứng yêu cầu EHSMT".

Tại gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường nhựa khóm 4, thị trấn Trà Cú, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên tư vấn thiết kế Toàn Phát (địa chỉ hẻm 142 Đường 30-4, Ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh), giá trúng thầu 1.262.074.442 đồng (giá gói thầu 1.318.808.000 đồng).

Một phần Quyết định số 267/QĐ-PKT&HT, phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh qua mạng Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường nhựa khóm 4, thị trấn Trà Cú. Nguồn: MSC

Trước đó, gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường nhựa khóm 4, thị trấn Trà Cú, hoàn thành mở thầu ngày 11/09/2024, với 2 nhà thầu tham gia dự thầu, gồm:

Công ty xây dựng thương mại dịch vụ Thuận Thiên Thành, tham gia dự thầu với giá 1.251.792.195 đồng; Công ty TNHH Một thành viên tư vấn thiết kế Toàn Phát, tham gia dự thầu với giá 1.318.782.072 đồng (giá dự thầu sau giảm giá 1.262.074.443 đồng).

Tuy nhiên, Công ty xây dựng thương mại dịch vụ Thuận Thiên Thành đã bị đánh trượt với lý do: "Do nhà thầu không đáp ứng về tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật nên các nội dung trên không cần thiết làm rõ vì trong mọi trường hợp làm rõ thì E-HSDT của nhà thầu vẫn không đáp ứng yêu cầu EHSMT".

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Một thành viên Trần Quyết Thắng thành lập ngày 09/11/2012; ông Trần Ngọc Lân là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 8/2016 đến nay, Công ty đã tham gia 37 gói thầu (trên địa bàn tỉnh Trà Vinh), trong đó trúng 17 gói, trượt 15 gói, 5 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 59 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 21 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 38 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 74,3%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 95,33%.

Đơn vị là khách hàng của một số đối tác như: Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ Trà Vinh, trúng 6/11 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 12,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hưng Long, trúng 1/1 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 12,6 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án các công trình sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Trà Vinh, trúng 2/3 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 8,8 tỷ đồng…

Công ty TNHH Một thành viên tư vấn thiết kế Toàn Phát thành lập ngày 29/10/2018; ông Nguyễn Văn Thảnh là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 10/2020 đến nay, Công ty đã tham gia 28 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, trượt 8 gói, 9 chưa có kết quả.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 31,5 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 3,9 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 27,6 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 74,5%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 91,05%.

Tại Trà Vinh, đơn vị tham gia và trúng 10/26 gói thầu (trong vai trò độc lập và liên danh), tổng giá trị trúng thầu hơn 27 tỷ đồng.

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 1/1 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 4,7 tỷ đồng; tham gia và trúng 1/1 gói thầu do Công ty CP tư vấn & xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bền Vững Cửu Long mời thầu, tổng giá trị trúng thầu gần 5,4 tỷ đồng; tham gia và trúng 5/5 gói thầu do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tín Uy mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 8,8 tỷ đồng; tham gia và trúng 1/4 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú mời thầu, tổng giá trị trúng thầu gần 3,3 tỷ đồng…